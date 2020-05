Parco dei Colli di Bergamo, da lunedì 25 riaprono al pubblico gli uffici

Da lunedì 25 maggio riaprono al pubblico gli uffici del Parco dei Colli di Bergamo, in Valmarina. L’accesso resta soggetto ad alcune limitazioni, a partire dall’obbligo di prenotazione. L’utenza sarà infatti accolta solo su appuntamento, ogni mezz’ora e solo in alcuni giorni della settimana (resta libero l’accesso all’ufficio protocollo, esclusivamente per la consegna dei documenti cartacei non diversamente recapitabili).

Il Parco dei Colli di Bergamo ha provveduto alla sanificazione degli ambienti ed ha allestito una segnaletica ad hoc per ricordare il rispetto delle regole. All’ingresso sarà provata la temperatura e gli utenti potranno accedere solo se muniti di mascherina e se abbiano prima disinfettato le mani.

Durante il periodo del lockdown il Parco ha provveduto, in ottemperanza alle direttive ministeriali e regionali, a chiudere gli sportelli al pubblico, ma il servizio è sempre stato assicurato attraverso le modalità di lavoro agile. Le Guardie Parco hanno inoltre presidiato la sede di Valmarina, a disposizione per eventuali emergenze, affiancate alternativamente in alcuni giorni della settimana dai funzionari tecnici: “Sin da subito abbiamo potuto continuare l’attività ordinaria degli uffici – spiega la direttrice del Parco dei Colli di Bergamo Francesca Caironi -, evadendo le richieste pervenute (pratiche, segnalazioni) proseguendo nelle attività di protocollazione, nella stesura dei documenti amministrativi. È stato possibile grazie ad un sistema già esistente sviluppato negli anni, in particolare grazie ad un software gestionale che collega tutte le aree operative e al fatto che il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei fosse già stato avviato da tempo”.

Non si è fermato neanche il lavoro della Commissione del paesaggio, che si è riunita in forma telematica rispettando lo scadenziario. Anche il Consiglio di gestione si è tenuto settimanalmente e la Comunità del Parco ha approvato il conto consuntivo, programmando le azioni e le attività dei prossimi mesi.

MISURE ORGANIZZATIVE

Ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione e profilassi sanitaria di contrasto al Covid-19.

Alla luce delle vigenti disposizioni nazionali e regionali di prevenzione e profilassi sanitaria di contrasto al Covid-19 questo Ente, a far data del 25 maggio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza, adotta le seguenti disposizioni:

Per limitare al minimo la possibilità di assembramento, gli uffici riceveranno al pubblico solo su appuntamento nel giorno di martedì ogni mezz’ora come segue:

– TECNICO – TUTELA DEL VERDE dalle 9.30 alle 12.30;

– VIGILANZA dalle 9 alle 12.

Per prenotazioni chiamare il numero 035.4530400 nella giornata di giovedì dalle ore 9 alle ore 13 a far data dal 28 maggio 2020.

L’ufficio Segreteria osserverà i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per la consegna di documenti urgenti ed in forma cartacea non altrimenti recapitabili. Restano valide, e caldamente consigliate, le modalità di trasmissione telematica della documentazione mediante lo sportello Suap e mediante mail all’indirizzo: protocollo@pec.parcocollibergamo.it.

Al momento non è richiesta la consegna di copia di cortesia della documentazione inerente le istanze di decreto e autorizzazione paesaggistica

L’accesso agli uffici potrà avvenire solo per l’utenza dotata di mascherina di protezione e previa disinfezione delle mani e solo dopo la misurazione della temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5°. La misurazione sarà effettuata da personale espressamente incaricato.

È inoltre possibile contattare gli uffici come segue:

Ufficio Tecnico

mail: ufficiotecnico@parcocollibergamo.it

tel. 035 4530401 lunedì e giovedì 10.00 – 13.00

Ufficio Tutela Verde

mail: tutelaambiente@parcocollibergamo.it

tel. 035 4530403 martedì 14.30 – 16.30

tel. 035 4530424 mercoledì 10.00 – 13.00

Ufficio Vigilanza

mail: vigilanza@parcocollibergamo.it

tel. 035 4530421 martedì 9.00 – 12.00

Ufficio Segreteria

mail: segreteria@parcocollibergamo.it

tel. 035 4530400 da lunedì a venerdì 9.30 – 13.00 e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00