Osio Sotto, anziano cade in una roggia: salvato e soccorso

Un uomo di 84 anni è stato salvato e soccorso dopo che era caduto in una roggia in via Ciserano a Osio Sotto.

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 22 maggio. Intorno alle 18 una ragazza che era in giro con il cane si è accorta dell’anziano in acqua. Non è chiaro come ci sia finito, forse a causa di un malore.

La ragazza ha lanciato l’allarme. L’84enne, residente in paese, era cosciente ma non riusciva a risalire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Osio Sotto con una pattuglia della Protezione Civile di Dalmine-Zingonia che l’hanno estratto dalla roggia, e il personale medico a bordo di un’ambulanza e un’automedica che l’ha soccorso e trasportato al policlinico San Marco di Zingonia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.