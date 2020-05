Movida e assembramenti: più controlli e prime multe a 2 ragazzi senza mascherina

Si continua a lavorare in città nel tentativo di normalizzare la (comprensibile) voglia di socializzazione e di ‘movida’, che caratterizza soprattutto i più giovani.

Tanti controlli nella serata di ieri, con un presidio fisso della polizia locale in alcuni punti della città. In piazza vecchia tra 2 e 6 agenti operativi dalle 19 fino oltre l’una di notte, per sensibilizzare i più giovani – più refrattari al rispetto delle regole di convivenza con il Covid19 – a tenere le distanze di sicurezza, vestire correttamente le mascherine (un ragazzo multato perché più volte richiamato a un corretto utilizzo delle mascherine), evitare gli assembramenti.

Oggi è entrata in vigore la sperimentazione del senso unico pedonale lungo la Corsarola: complice il cielo grigio, poca gente nelle ore del mattino e del primo pomeriggio, situazione sotto controllo nel resto del pomeriggio, con la Polizia Locale a presidiare i principali incroci di via Colleoni tra piazza Mascheroni e piazza vecchia.

In vista del sabato sera e del fine settimana il vicesindaco Sergio Gandi e la Comandante della polizia locale Gabriella Messina hanno incontrato i titolari e i gestori dei locali in corrispondenza dei quali si sono verificate situazioni problematiche nelle scorse serate: disponibilità da parte di tutti a contrastare, dai prossimi giorni, gli assembramenti fuori dai propri locali dotandosi di steward o dedicando propri dipendenti all’attività di dissuasione al consumo di bevande sulla strada fuori dal locale.

Il Comune di Bergamo ha anche coinvolto Fidelitas in un servizio di presidio e sensibilizzazione in due luoghi della città, piazza Pontida e piazza Vecchia, tra le 19 e le 24, soprattutto nel fine settimana.

La polizia locale presidia anche sabato sera e domani la corsarola e piazza Vecchia: già da stasera sono pronte alcune transenne leggere per dissuadere – nel caso in cui il numero di persone divenisse troppo alto – ad affollare i gradini e i portici della biblioteca Angelo Mai. Nel pomeriggio di oggi un’altra sanzione è stata comminata per mancanza di mascherina in città dalla polizia Locale.