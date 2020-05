La nuova Seat Leon fa il suo ingresso in città e Bonaldi non rinuncia a presentarla in grande stile e massima sicurezza. Sabato 23 maggio alle 19.30, la novità Seat si presenterà in anteprima streaming. Sarà un evento a tutti gli effetti, compresi quelli speciali. La nuova Seat Leon ,“Disegnata dalla Luce”, come recita il claim ufficiale scelto per il lancio della vettura, sarà introdotta da Gianmaria Berziga, Direttore Generale Gruppo Bonaldi e raccontata da Marco Ardenghi Brand Manager Seat e dagli specialisti Stefano Borgonovo e Lorenzo Tantillo.

Gianmaria Berziga, Direttore Generale Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia: “Siamo ripartiti con entusiasmo, passione per le nostre automobili e tanta voglia di fare bene; ecco come siamo arrivati al nostro primo evento in streaming per presentare al mercato la Nuova Seat Leon: volevamo dare la possibilità ai nostri clienti e a tutti gli appassionati di partecipare ad un’esperienza coinvolgente e corale, anche senza muoversi da casa, in tutta sicurezza. Sicurezza e tecnologia sono le parole chiave che ci stanno guidando in questa nuova fase, senza rinunciare alle emozioni. L’evento Seat sarà il primo di tante nuove opportunità”.

Marco Ardenghi Brand Manager Seat Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia “La Nuova Seat Leon è una vettura davvero interessante, di carattere, che piacerà senz’altro per la sua grinta, sportività e design. Seat Leon è “Disegnata dalla luce”, la sintesi perfetta per raccontare la grande novità che riguarda le luci, che rivestono un ruolo fondamentale sia estetico che funzionale. Una vettura innovativa, digitale, connessa. Siamo a disposizione, con tutti i nostri servizi online e offline, per soddisfare ogni domanda e le curiosità sulla vettura, per farla provare e guidare in tutta sicurezza”.

Per seguire la presentazione in diretta streaming è necessario collegarsi al link seguente https://bit.ly/2LGjsA7

Tutti avranno la possibilità di interagire nel corso dell’evento attraverso Whatsapp (al numero 345-0908065) e i canali social Facebook e Instagram (Seat Bergamo e Gruppo Bonaldi).

Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce

Seat Leon è stata la vettura più venduta in Europa dell’intera gamma nel 2019 ed è un modello di riferimento per il segmento, come dimostrano gli oltre 2,2 milioni di unità vendute in tre generazioni.

È finalmente arrivato il momento di presentare la quarta generazione, progettata e sviluppata per proseguire questa storia di successo. Nuova Seat Leon innalza connettività, efficienza e tecnologia ad un livello mai visto prima.

Nuova Seat Leon è stata completamente disegnata, progettata e sviluppata a Barcellona ed è prodotta presso lo stabilimento di Martorell. Alla base delle proporzioni della vettura troviamo la nuova piattaforma MQB Evo che permette di usufruire di tutte le tecnologie e le propulsioni di ultima generazione, mantenendo compattezza e straordinarie doti dinamiche.

Design

La quarta generazione di Leon introduce “Seat Iight concept”, un nuovo pacchetto di tecnologie di illuminazione interna ed esterna dal fortissimo impatto estetico.

Il posteriore di Nuova Leon è caratterizzato dalla presenza di una nuovissima illuminazione a Led Coast-to-coast.

Oltre al Virtual Cockpit, sempre di serie, e allo schermo centrale da 10″, agli interni si aggiunge la luce ambientale Smart Wraparound, un innovativo sistema di illuminazione altamente funzionale che avvolge il guidatore dalla portiera del conducente a quella del passeggero attraverso il cruscotto.

L’opzione Full Led include inoltre gli indicatori di direzione dinamici posteriori.

Propulsioni

Nuova SEAT Leon vanta una gamma motori che è la più completa sul mercato, con 5 diverse propulsioni: benzina (TSI), diesel (TDI), metano (TGI), mild-Hybrid (eTSI) e ibrido plug-in (eHybrid), con trasmissione manuale e automatica DSG che, per la variante Sportstourer, può essere abbinato anche alla trazione 4Drive.

Contenuti di Serie

Nuova Leon ha sempre di serie le principali tecnologie: gruppi ottici anteriori a Led, Seat Virtual Cockpit, sistema di avviamento senza chiave Kessy Go, cerchi in lega, climatizzatore automatico ed un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia completo di Cruise Control, Lane Assist, Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti e riconoscimento della stanchezza.

Inoltre, Nuova Seat Leon offre alcune tecnologie che sono delle novità assolute per la gamma Seat:

Cruise Control Adattivo Predittivo, Travel Assist, Emergency Assist 3.0, Side Assist ed Exit Warning, Exit Warning e Side Assist.

Dimensioni

Entrambe le tipologie di carrozzeria crescono di circa 9 cm in lunghezza (+86mm per la cinque porte, + 93mm per la Sportstourer). Per la berlina compatta il focus è stato posto sul comfort dei passeggeri, mentre per nuova Seat Leon Sportstourer al centro del progetto è stato posto il volume del bagagliaio, che passa da 587 l a ben 620 l (+33 litri).

Connettività

Nuova Seat Leon è la prima vettura completamente connessa del marchio.

Una volta scesi dalla vettura, grazie all’app Seat Connect, gli utenti possono accedere da remoto ai dati della propria auto (dati di guida, posizione di parcheggio, stato della vettura, comprese porte e luci, possono impostare avvisi di velocità, avvisi antifurto, aprire e chiudere da remoto le porte).

La connettività online tramite l’eSIM integrata consente, inoltre, ad alcune funzioni di infotainment di utilizzare informazioni online in tempo reale, come per esempio informazioni sul traffico, sulla disponibilità di parcheggi e la posizione delle stazioni di servizio nonché orari di apertura e costi di pedaggio aggiornati.

L’eSIM integrata fa sì che Seat Leon possa usufruire inoltre del servizio di chiamata di emergenza eCall, di un servizio di chiamata in caso di guasto e di una chiamata al servizio clienti.

