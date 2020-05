Cane cade in una scarpata e non riesce a risalire: salvato dai pompieri

Nella serata di venerdì 22 maggio i Vigili de fuoco del distaccamento volontari di Gazzaniga hanno tratto in salvo un cane caduto in una scarpata in via Fontanella a Gandino.

L’animale era stato notato da alcuni passanti in una vallata impervia e hanno subito contattato il 112.

I vigili del fuoco lo hanno recuperato e lo hanno affidato agli addetti del canile della zona.