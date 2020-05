Dal Centro Meteo Lombardo l’annuncio di precipitazioni intense.

Sabato 23 maggio 2020, con particolare attenzione alle ore serali (19-23), è atteso lo sviluppo di fenomeni temporaleschi, localmente intensi, agganciati al transito di un fronte freddo sul Nord Italia.

Una prima fase d’instabilità prefrontale, con rovesci e temporali sparsi, è prevista già da metà pomeriggio nel comparto alpino lombardo (Alto Lario, Valchiavenna, Valtellina, alta Valle Camonica) in rapida estensione tardo-pomeridiana alle adiacenti valli orobiche.

Le maggiori criticità potenziali, tuttavia, potrebbero derivare dall’innesco di celle temporalesche intense, agganciate al successivo transito frontale, che osserverebbero genesi sulle alte pianure e pedemontane nord-occidentali (Co-Mb, alto Milanese) e progressione verso levante tra le ore 19 e le 21 locali, ad impegnare quindi le pedemontane e medie pianure centrali (Lo, Cr, Bg, Bs, alto Mantovano) tra le 21 e le 23.

Stante la tempistica “delicata” (proprio il sabato sera), nelle aree sopracitate è opportuno organizzarsi per l’eventualità di forti precipitazioni con possibilità locale di grandine e colpi di vento, specie in fascia pedemontana e d’alta pianura.

Ed ecco il bollettino curato da Marco Tarantola.

Sabato 23 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo ovunque, tendenza all’arrivo di qualche nuvola sulle Alpi, cielo sereno o con possibili leggere velature in pianura. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, con tendenza a ulteriore aumento delle nubi e primi rovesci sparsi sul comparto orobico. Dal tardo pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nubi su Alpi e Prealpi con l’arrivo di rovesci diffusi e qualche temporale in veloce spostamento da ovest verso est. Molto probabile l’interessamento della fascia pedemontana fino alle alte pianure con rovesci e temporali anche intensi, possibilità di rovesci sparsi anche sulla media pianura, a partire dal milanese fin verso il bresciano e mantovano in serata.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 28 e 30 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.

Domenica 24 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino e per buona parte della giornata bel tempo sulle Alpi, nuvolosità sparsa su Prealpi, settori di pianura ed Oltrepò, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio maggiore soleggiamento sulle pianure, in un contesto poco o parzialmente nuvoloso, bel tempo sulle Alpi, nuvolosità più intensa sui rilievi prealpini, in particolare orobici. In serata ancora un po’ di nuvolosità sulle Prealpi, poco nuvoloso o sereno sul resto della regione.

Temperature: in diminuzione le massime. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.

Lunedì 25 maggio 2020

Tempo Previsto: tempo in buona parte soleggiato sulla Lombardia per tutta la giornata, con cielo al più parzialmente nuvoloso per velature, a tratti anche intense. Non sono previste precipitazioni o fenomeni di rilievo. In serata soltanto un po’ di nuvolosità sui settori alpini di confine, poco nuvoloso per lievi velature sul resto della regione.

Temperature: in diminuzione le minime ed in aumento le massime. In pianura minime per lo più comprese tra 14 e 17 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.