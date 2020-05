Maltempo 2018, da Regione Lombardia 400mila euro alle aziende agricole

“Da Regione Lombardia è in arrivo un’ingente somma per le aziende agricole danneggiate dall’eccezionale ondata di maltempo dell’ottobre 2018 nota come ‘tempesta Vaia‘. Ammonta complessivamente a 400.000 euro l’impegno che l’istituzione regionale mette in campo per contributi a fondo perduto, previsti dall’Ordinanza di Protezione civile 558/2018, per l’immediato sostegno alla ripresa dell’attività economica di aziende agricole danneggiate. Si tratta di un contributo importante, che testimonia la vicinanza dell’istituzione regionale al territorio”.

Lo annuncia il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia Giovanni Malanchini.

“Nonostante l’emergenza che stiamo vivendo, Regione Lombardia non dimentica i danni subiti dalle aziende a seguito della tempesta Vaia e con lo stanziamento di queste risorse -spiega – dà la possibilità di realizzare interventi per un sostegno concreto”.

La domanda dovrà essere inviata per posta elettronica certificata a territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it, dalle ore 8 del 25 maggio 2020 alle 24,00 del 25 giugno 2020.