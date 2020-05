L’ufficio commerciale di Bergamonews cerca collaboratori: invia il tuo curriculum

Cerchi lavoro?

Sei intraprendente e vuoi metterti in gioco in un contesto dinamico? Hai il profilo giusto per poter entrare nel team dell’ufficio commerciale di Bergamonews, che sta cercando nuovi collaboratori. L’incarico prevede un impegno full time in orario da concordare: si tratta di un lavoro d’ufficio, che riguarda il contatto dei potenziali clienti tramite e-mail e telefono da un database che ti verrà fornito. È indicato, quindi, avere buone capacità relazionali e una predisposizione al contatto con la clientela, uno spiccato spirito di gruppo e un’attitudine a organizzarsi nello svolgimento delle proprie mansioni. L’attività è variegata e consente di esprimere le proprie capacità al meglio contando su un ambiente pronto a supportarti. Per proporti invia il tuo curriculum all’indirizzo di posta elettronica marketing.bergamonews@gmail.com © Riproduzione riservata