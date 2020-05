Gita in Val Brembana per Chiara Ferragni e il figlio: a pranzo all’agriturismo Ferdy

Una mattinata e un pranzo in Val Brembana per Chiara Ferragni: l’imprenditrice e influencer cremonese, infatti, giovedì è stata ospite dell’Agriturismo Ferdy di Lenna.

“Un luogo incredibilmente bello” è stato il primo commento postato sul proprio seguitissimo account Instagram (con oltre 20 milioni di follower), che ha causato un’impennata di seguaci anche per il profilo del noto agriturismo.

Una giornata speciale per lei, in compagnia del figlio Leone e dei tantissimi animali che vivono in mezzo alla natura incontaminata: dal cane Tessa alle caprette, dai vitelli al pony Italia, pettinato e poi cavalcato.

Lontani dalla caotica vita milanese, mamma Chiara e il figlio Leo hanno potuto assaporare l’aria pura e il paesaggio mozzafiato nel quale è inserito l’agriturismo: una mezza giornata intensa e ricca di esperienze, che pare aver rapito il cuore della bella influencer.