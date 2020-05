Fontana: “Per medici, infermieri e operatori sanitari bonus di 223 milioni”

“Dal prossimo mese medici, infermieri e operatori sanitari riceveranno in busta paga gli incentivi e il bonus per lo straordinario lavoro compiuto durante l’emergenza Covid. I fondi lombardi erano già stati stanziati con il pacchetto rilancio, per poterli erogare era necessaria una legge nazionale, che finalmente è arrivata”. Lo scrive sulla pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Sarà un riconoscimento concreto – prosegue il governatore – per i professionisti che hanno combattuto il Coronavirus in prima linea, prendendosi cura delle persone malate con competenza,

passione e straordinaria umanità. Regione Lombardia ha messo a disposizione 223 milioni: 100 milioni sono le tradizionali RAR (la quota annuale delle risorse aggiuntive regionali; 123 milioni (41 nazionali e 82 messi a disposizione da Regione Lombardia) gli incentivi bonus straordinari”.