Felicia Impastato, Ncis o Amici? La tv del 22 maggio

Per la prima serata in tv, venerdì 22 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Felicia Impastato”. Felicia Bartolotta vive a Cinisi, è sposata dal 1947 con Luigi Impastato ed è madre di due figli, Giovanni e Peppino. Peppino, ben presto, inizia a impegnarsi politicamente e a mettersi contro l’establishment mafioso della cittadina siciliana, inimicandosi il boss Gaetano Badalamenti. Alla tragica morte del figlio, la forte e coraggiosa Felicia si costituisce parte civile e inizia una lunga battaglia affinché sia fatta giustizia.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon. Andrà in onda l’episodio “Fianco a fianco”: Ziva non ha ancora chiuso i conti con il passato: prima di riunirsi alla sua famiglia, deve ritrovare Adam Eshel, un amico che l’ha sostenuta ed aiutata negli anni in cui tutti la credevano morta…

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Amici Speciali”, condotto da Maria De Filippi.

Rete4 alle 21.25 proporrà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il professor Cenerentolo”; su Italia1 alle 21.30 “Battleship”; su Rai4 alle 21.20 “Baby Driver – Il genio della fuga”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Profumo”; su La5 alle 21.05 “Emilie Richards: l’amore nella terra dei contrasti”; su Iris alle 21.05 “Jane Eyre”; e su Italia2 alle 21.15 “Quella casa nel bosco”

Su Rai5 alle 21.15 “Art night – Degas: il corpo nudo”. Un documentario che rivede l’opera del pittore, rivela il suo modernismo ed evidenzia i suoi problemi con i costumi della sua epoca e il suo profondo coinvolgimento con una cultura in transizione. A seguire, “Quando l’impressionismo inventò la moda”: gli Impressionisti esaltarono la moda come mai nessun – con Un programma di Silvia De Felice, e di Alessio Aversa e Marta Santella, regia di Andrea Montemaggiori.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Anni ’60” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.