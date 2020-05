Coronavirus, in Bergamasca 12.732 positivi: altri 51 nelle ultime 24 ore

Sono complessivamente 12.732 i positivi al Coronavirus in provincia di Bergamo: 51 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal consueto appuntamento con Regione Lombardia per fare il punto sull’emergenza.

A livello regionale sono invece 86.384 i casi, più 293. I decessi sono 15.784, nella giornata di ieri 57, un numero ancora in calo rispetto ai giorni precedenti.

Vale anche per i ricoveri in Terapia intensiva: 209 in tutto (-19) e nei reparti specializzati 4.028 (-91). “Quella che sta affrontando la nostra regione è una nuova fase”, ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

La diretta

I dati

Scende ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi: si attesta all’1,5%. Di seguito i dati di venerdì 22 maggio (le differenze sono riferite alla giornata di ieri).

– i tamponi effettuati: 19.028

totale complessivo: 641.593

– attualmente positivi: 25.933 (-782)

* totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia ad oggi: 86.384

– i nuovi casi positivi: 293 (1,5% rapporto con i tamponi

giornalieri, il piu’ basso in assoluto)

– i guariti/dimessi: +1.018

totale complessivo: 44.667

– in terapia intensiva: -19

totale complessivo: 207

– i ricoverati non in terapia intensiva: -91

totale complessivo: 4.028

– i decessi: 57

totale complessivo: 15.784

I casi per provincia

MI: 22.528 (+73) di cui 9.525 (+35) a Milano città

BG: 12.732 (+51)

BS: 14.345 (+19)

CO: 3.713 (+35)

CR: 6.374 (+9)

LC: 2.706 (+6)

LO: 3.392 (+5)

MN: 3.310 (+2)

MB: 5.409 (+13)

PV: 5.151 (+46)

SO: 1.407 (+3)

VA: 3.446 (+23)

e 1.871 in corso di verifica.