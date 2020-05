Controlli in città: in 3 beccati con la droga, locali invitati a far rispettare le norme

Attenti controlli in città, per il rispetto delle norme anti-Covid e per la prevenzione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti: li hanno svolti, nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale, Reparto Mobile di Milano con l’ausilio dei cinofili della Guardia di Finanza.

L’attività si è svolta in Piazzale Alpini, Via san Giovanni Bosco, zona Malpensata, zona terminal Autolinee, via Paglia e in Piazzale Marconi.

Nel corso del servizio sono state identificate 30 persone di cui 3, di origine straniera, trovate in possesso di sostanze stupefacenti, sono state segnalate alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione del foglio di via obbligatorio mentre un cittadino straniero, colpito da ordine di carcerazione è stato condotto in ufficio per ulteriori accertamenti.

Inoltre il cane Bastian ha rinvenuto nascosti nella vegetazione in zona Malpensata due piccoli pezzi di hashish che venivano prontamente sequestrati. Durante l’attività si sono state verificate sia il rispetto del distanziamento sia l’utilizzo della mascherina

Nella serata di giovedì, invece, equipaggi Volanti hanno effettuato servizi di verifica sulle zone cittadine con la maggior presenza di esercizi dedicati alla ristorazione e locali con maggior frequentazione serale e notturna nelle zone di Città Alta, Borgo Santa Caterina, Largo Rezzara e Piazza Pontida registrando una discreta presenza di avventori, in particolare giovani, rispettosi delle prescrizioni.

I titolari di una decina di locali, con maggior affluenza, sono stati sensibilizzati al fine di invitare, con avvisi e indicazioni appropriate, la clientela ad attenersi alle disposizioni anti Covid 19, il cui rispetto è fondamentale per tutti noi in questa fase di emergenza epidemiologica.