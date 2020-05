Spinone, donna investita mentre porta a spasso il cane: grave

Una donna di 53 anni è stata investita da un’auto giovedì mattina a Spinone al Lago, in via Manzoni.

Secondo una prima ricostruzione pare stesse camminando lungo la strada con il cane al guinzaglio, dando le spalle alle automobili che viaggiavano, quando l’avrebbe investita una Fiat Punto guidata da un anziano che, al momento, pare non essersi reso conto dell’accaduto.

Sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza della Croce Blu di Lovere per prestare alla donna le prime cure. Si è reso necessario anche l’intervento del l’elisoccorso di Brescia, che ha trasportato la 53enne all’ospedale Niguarda di Milano. L’intervento è scattato in codice rosso (quindi massima urgenza) ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Casazza, guidati da comando di Clusone, presenti sul posto dell’incidente.