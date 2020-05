Pesce a domicilio: consegne rapide e freschezza garantita

Moltissimi negozi stanno puntando sul delivery. Anche nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus bisogna continuare a rispettare le restrizioni anti-contagio e tante attività hanno introdotto o potenziato le consegne a domicilio.

Rivolgendosi ad “I love Ostrica”, shop per la vendita online, catering e degustazione di specialità di mare, si può ricevere a casa propria pesce fresco e già pulito. La scelta è ampia e spazia fra ostriche, crudités e pescato di qualità, caviale, molluschi, crostacei e molto altro ancora.

Le consegne sono rapide: vengono eseguite nella Bergamasca ma anche in tutta Italia: basta effettuare l’ordine entro le 12 per ricevere quanto si desidera il giorno successivo, dalle 9 alle 18.

Viene garantita la massima freschezza: il trasporto è effettuato a bordo di un camion refrigerato e i prodotti sono contenuti in uno speciale box termico che mantiene la temperatura interna fino a 12 ore dopo la consegna. Quando si ricevono, quindi, possono essere lasciati fuori dal frigorifero, è un’ulteriore comodità per chi per esempio chiede di recapitare il box in ufficio pur non avendo a disposizione un frigo per conservarli fino a sera. Inoltre, all’interno del box, sono confezionati con imballi ermetici che permettono la conservazione per 5 giorni dal ricevimento per il pesce e 10 giorni per le ostriche.

È un’occasione per mangiare qualcosa di buono e salutare, considerando che il pesce ha tante proprietà benefiche per il cervello e per tutto l’organismo, grazie all’apporto di proteine, vitamine, minerali e acidi grassi essenziali Omega3.

Il progetto “I love Ostrica” è nato dall’amore dell’imprenditore bergamasco Luca Nicoli per il settore ittico che nel 2007 ha fondato La Piazzetta del Pesce, e-commerce e delivery di pesce di alta qualità sia per ristoranti sia per i singoli consumatori.

Il marchio, registrato nel 2010, in breve tempo si è consolidato e specializzato, conquistando sempre più clienti. In modo particolare vengono apprezzate la qualità del servizio e la facilità nel reperire rarità di mare come coquillages, gamberi rossi e scampi di Mazara del Vallo. Naturalmente si trovano anche salmone, tonno, branzino e orata, polpo, merluzzo, cappasanta, cozze, vongole ecc con un assortimento capace di soddisfare tutti i palati.

A completare l’offerta spiccano tartare per ogni gusto e piatti cotti come l’astice, gamberi, scampi e granchi.

Non si possono non citare, poi, le ostriche, fiore all’occhiello di questa realtà: ce ne sono oltre 50 varietà, da quelle francesi a quelle italiane fino ad arrivare a quelle nord-europee.

Il pesce viene scelto dai migliori fornitori verificando personalmente la qualità ed è tracciato in tutta la sua filiera produttiva, dal peschereccio fino alla consegna.

Tutto ciò che viene venduto proviene dalle regioni in cui ne è consentita la produzione certificata ed è accompagnato da informazioni sull’origine e sul metodo di pesca.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.iloveostrica.it

È possibile rimanere aggiornati sulle novità di “I love Ostrica” seguendo la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.