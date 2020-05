Mascherine: 750mila in arrivò ai comuni bergamaschi, ecco quali

La Protezione civile della Provincia di Bergamo ha ricevuto da quella regionale il quinto contingente di mascherine: questa volta si tratta di 750 mila mascherine, numero doppio rispetto alle precedenti consegne.

Le mascherine in distribuzione non sono chirurgiche ma quelle definite “mascherine di comunità”: mascherine generiche di stoffa o altro materiale anallergico, che non sono dispositivi medici ma posso essere utilizzate per proteggersi in luoghi chiusi o in situazioni in cui non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. (In allegato il vademecum della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui diversi tipi di mascherine e il loro utilizzo).

Come in precedenza, le mascherine verranno consegnate fino a venerdì 22 maggio ai 15 Comuni individuati come capofila di altrettanti ambiti, che avranno a loro volta il compito di distribuirle ai Comuni di riferimento.

In concomitanza con questa distribuzione saranno consegnate anche 90 mila mascherine chirurgiche alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività connesse all’emergenza COVID 19.

Con questa consegna la Protezione civile della Provincia di Bergamo ha distribuito ai Comuni circa 2.200.000 mascherine e alle organizzazioni di volontariato circa 140 mila mascherine.

COMUNI TOTALE MASCHERINE



Adrara San Martino 1500

Adrara San Rocco 550

Albano Sant’Alessandro 5600

Albino 12000

Algua 450

Almè 3750

Almenno San Bartolomeo 4250

Almenno San Salvatore 3800

Alzano Lombardo 9200

Ambivere 1600

Antegnate 2200

Arcene 3250

Ardesio 2350

Arzago d’Adda 1800

Averara 150

Aviatico 400

Azzano San Paolo 5100

Azzone 250

Bagnatica 2950

Barbata 450

Bariano 2850

Barzana 1350

Bedulita 500

Berbenno 1600

Bergamo 81800

Berzo San Fermo 950

Bianzano 400

Blello 100

Bolgare 4250

Boltiere 4150

Bonate Sopra 6800

Bonate Sotto 4500

Borgo di Terzo 800

Bossico 650

Bottanuco 3450

Bracca 450

Branzi 500

Brembate 5750

Brembate di Sopra 5300

Brignano Gera d’Adda 4050

Brumano 100

Brusaporto 3800

Calcinate 4050

Calcio 3600

Calusco d’Adda 5600

Calvenzano 2850

Camerata Cornello 400

Canonica d’Adda 3000

Capizzone 850

Capriate San Gervasio 5500

Caprino Bergamasco 2050

Caravaggio 10950

Carobbio degli Angeli 3200

Carona 200

Carvico 3150

Casazza 2700

Casirate d’Adda 2750

Casnigo 2200

Cassiglio 50

Castel Rozzone 1900

Castelli Calepio 7000

Castione della Presolana 2300

Castro 850

Cavernago 1800

Cazzano Sant’Andrea 1100

Cenate Sopra 1700

Cenate Sotto 2600

Cene 2850

Cerete 1100

Chignolo d’Isola 2350

Chiuduno 4100

Cisano Bergamasco 4250

Ciserano 3750

Cividate al Piano 3500

Clusone 5800

Colere 750

Cologno al Serio 7550

Colzate 1100

Comun Nuovo 2950

Corna Imagna 600

Cornalba 200

Cortenuova 1300

Costa di Mezzate 2300

Costa Serina 600

Costa Valle Imagna 400

Costa Volpino 6100

Covo 2750

Credaro 2350

Curno 5050

Cusio 150

Dalmine 15900

Dossena 600

Endine Gaiano 2300

Entratico 1350

Fara Gera d’Adda 5400

Fara Olivana con Sola 850

Filago 2100

Fino del Monte 750

Fiorano al Serio 2000

Fontanella 3000

Fonteno 400

Foppolo 150

Foresto Sparso 2100

Fornovo San Giovanni 2300

Fuipiano Valle Imagna 150

Gandellino 650

Gandino 3600

Gandosso 1000

Gaverina Terme 600

Gazzaniga 3400

Ghisalba 4150

Gorlago 3500

Gorle 4400

Gorno 1050

Grassobbio 4350

Gromo 800

Grone 600

Grumello del Monte 5000

Isola di Fondra 100

Isso 450

Lallio 2750

Leffe 2950

Lenna 400

Levate 2550

Locatello 550

Lovere 3500

Lurano 1900

Luzzana 600

Madone 2700

Mapello 4600

Martinengo 7150

Medolago 1650

Mezzoldo 100

Misano di Gera d’Adda 2000

Moio de’ Calvi 150

Monasterolo del Castello 750

Montello 2200

Morengo 1700

Mornico al Serio 2000

Mozzanica 3050

Mozzo 5050

Nembro 7750

Olmo al Brembo 350

Oltre il Colle 700

Oltressenda Alta 100

Oneta 400

Onore 600

Orio al Serio 1150

Ornica 100

Osio Sopra 3550

Osio Sotto 8450

Pagazzano 1400

Paladina 2750

Palazzago 3000

Palosco 3850

Parre 1850

Parzanica 250

Pedrengo 4050

Peia 1200

Pianico 950

Piario 700

Piazza Brembana 800

Piazzatorre 250

Piazzolo 50

Pognano 1100

Ponte Nossa 1200

Ponte San Pietro 7800

Ponteranica 4600

Pontida 2250

Pontirolo Nuovo 3350

Pradalunga 3100

Predore 1250

Premolo 750

Presezzo 3350

Pumenengo 1150

Ranica 4000

Ranzanico 850

Riva di Solto 600

Rogno 2600

Romano di Lombardia 13900

Roncobello 300

Roncola 500

Rota d’Imagna 600

Rovetta 2800

San Giovanni Bianco 3200

San Paolo d’Argon 3900

San Pellegrino Terme 3250

Santa Brigida 350

Sant’Omobono Terme 2600

Sarnico 4550

Scanzorosciate 6750

Schilpario 800

Sedrina 1700

Selvino 1350

Seriate 17100

Serina 1400

Solto Collina 1200

Solza 1350

Songavazzo 500

Sorisole 6150

Sotto il Monte Giovanni XXIII 3050

Sovere 3600

Spinone al Lago 700

Spirano 3900

Stezzano 8900

Strozza 700

Suisio 2550

Taleggio 350

Tavernola Bergamasca 1350

Telgate 3400

Terno d’Isola 5400

Torre Boldone 5900

Torre de’ Busi 1450

Torre de’ Roveri 1650

Torre Pallavicina 750

Trescore Balneario 6550

Treviglio 20250

Treviolo 7350

Ubiale Clanezzo 950

Urgnano 6700

Val Brembilla 2900

Valbondione 700

Valbrembo 2900

Valgoglio 400

Valleve 100

Valnegra 150

Valtorta 200

Vedeseta 150

Verdellino 5100

Verdello 5450

Vertova 3100

Viadanica 750

Vigano San Martino 900

Vigolo 400

Villa d’Adda 3150

Villa d’Almè 4500

Villa di Serio 4550

Villa d’Ogna 1250

Villongo 5500

Vilminore di Scalve 1000

Zandobbio 1850

Zanica 5900

Zogno 6000

TOTALI MASCHERINE 750000