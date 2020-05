Hunger Games, Rush, Zorro o La Traviata? La tv del 21 maggio

Per la prima serata in tv, giovedì 21 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci. Andranno in onda due episodi dal titolo “La verità” e “La separazione”. Nel primo, il ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura, sconvolge gli equilibri. Laura cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni le comunica che sparirà…

Nel secondo, un omicidio di cui viene accusato Toni, mette in pericolo l’attività di Laura. Renato fa una forte vincita al gioco e vuole appianare i suoi debiti, ma così non è. Giovanni confonde i suoi sentimenti, e si mette nei guai, e alla fine qualcuno lo investe…

RaiDue alle 21.20 riproporrà “Made in Arteteca”. Reduci dal successo di “Made in Sud”, gli Arteteca, I Ditelo Voi e Paolo Caiazzo tornano protagonisti sulla seconda rete della tv pubblica con tre prime serate monografiche.

Il primo appuntamento è tratto dallo spettacolo teatrale Cirque du Shatush, vede il celebre duo comico impegnato nell’allestimento di un nuovo show. Presi da mille dubbi, a supporto di Enzo e Monica viene chiamato un conduttore d’esperienza, Maurizio Casagrande, la cui idea di spettacolo sembrerebbe essere diversa da quella dei due. E mentre Casagrande prospetta qualcosa in nome del buon “vecchio stile”, si alternano sul palco i personaggi più amati e gli sketch più divertenti della famosa coppia della comicità partenopea: i “coniugi Shatush”, i protagonisti del primo appuntamento al buio, le web-star Kevin e Samantha, i due malati di Facebook, i folkloristici neo-genitori… Il tutto in un vortice di comicità che rischia di travolgere anche lo stesso Casagrande e alcuni ospiti: Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato con la sua band, e Sergio Sylvestre.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Rush”; su Canale5 alle 21.30 “In questo mondo di ladri”; su Italia1 alle 21.25 “Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 1”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True Justice”; su La5 alle 21.05 “Appuntamento con l’@more”; su Iris alle 21 “The legend of Zorro”; e su Italia2 alle 21.15 “Scemo e più scemo iniziò così”

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Private Eyes”. Il poliziotto ed ex star dell’hockey Matt Shade, detto Shadow, unisce le forze con l’investigatrice privata Angie Everett. I due avranno modo di risolvere casi ricchi di pathos e scoprire cosa vogliono realmente dalla vita.

Su Rai5 alle 21 andrà in scena “La Traviata di Verdi”. Regia Sofia Coppola Allestimento Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Interpreti Francesca Dotto Antonio Poli Roberto Frontali Roberto Accurso Orchestra Coro Corpo di ballo Teatro dell’Opera, direttore Jader Bignamini, scene Nathan Crowley.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Colorado” e su Real Time alle 21.20 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.