Coronavirus, a Bergamo 12.681 contagiati: +48 nell’ultimo giorno

Sono 12.681 i contagiati a Bergamo e provincia da Covid-19, 48 in più nell’ultimo giorno. In Lombardia i malati sono invece 26.715 (+44 rispetto a mercoledì 20 maggio): 4.119 (-162) sono quelli ospedalizzati, 226 quelli in terapia intensiva (-5).

Sono 65 i deceduti delle ultime 24 ore, per un totale 15.727 dall’inizio della pandemia.

Sono i dati resi pubblici da Regione Lombardia nella consueta conferenza stampa con la quale vengono aggiornati i numeri dell’emergenza sanitaria.