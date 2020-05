Dopo la bella e calda giornata di mercoledì, Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci porta a scoprire se il tempo cambierà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa e dall’oceano Atlantico verso l’Europa occidentale garantirà alcuni giorni caratterizzati da condizioni di maggior stabilità e soleggiamento su gran parte della Lombardia. Un sistema frontale in arrivo da nord/ovest e collegato a un vortice depressionario sul Regno Unito raggiungerà le Alpi nel tardo pomeriggio di sabato con effetti in termini di instabilità anche nella giornata di domenica che approfondiremo nei prossimi aggiornamenti.

Le temperature subiranno un aumento nei prossimi giorni e si porteranno verso la fine della settimana su valori intorno ai 30 gradi su alcune aree di pianura. Probabile calo termico tra domenica e lunedì.

Giovedì 21 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio prevalenza di bel tempo, con la formazione di qualche annuvolamento sui rilievi associato a qualche breve ed isolato rovescio sulle Prealpi. Tra tardo pomeriggio e sera passaggio di nuvole alte innocue da ovest verso est.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 26 e 28 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.

Venerdì 22 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione per il transito di nuvole alte. Nel pomeriggio persistono un po’ di velature, ma sempre in un contesto in prevalenza soleggiato; qualche annuvolamento più compatto è atteso sui rilievi, associato a qualche locale rovescio sulle Prealpi. In serata cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.

Sabato 23 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo ovunque, con tendenza all’arrivo di qualche nuvola sulle Alpi. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi con tendenza a ulteriore aumento delle nubi sul comparto alpino e all’arrivo dei primi piovaschi. Nella sera parzialmente nuvoloso in pianura, nubi su Alpi e Prealpi con l’arrivo di rovesci sparsi e qualche temporale.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 28 e 30 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.