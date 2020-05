Nero a metà, Carmen o Lupin? La tv del 20 maggio

Per la prima serata in tv, mercoledì 20 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “L’apparenza inganna”. L’ispettore Carlo Guerrieri del commissariato Rione Monti, tra la Suburra e l’Esquilino, indaga sul caso di un uomo trovato morto in un furgone frigorifero. Ad aiutarlo sua figlia Alba, medico legale, che da poco ha lasciato la casa del padre per andare a convivere col fidanzato.

Nel corso delle indagini arriva in commissariato un giovane poliziotto di colore fresco di accademia: il vice ispettore Malik Soprani. E con Carlo sono subito scintille. Pur tollerandosi a stento, Carlo e Malik continuano le indagini sulla misteriosa uccisione dell’uomo ritrovato nel furgone frigorifero. Per questo, entrano in contatto con una comunità di immigrati clandestini dove Malik mette a rischio la sua vita. Nel frattempo, l’attrazione del giovane ispettore verso Alba non passa inosservata agli occhi di Carlo, suo padre.

RaiDue alle 21.20 riproporrà “Made in Arteteca”. Reduci dal successo di “Made in Sud”, gli Arteteca, I Ditelo Voi e Paolo Caiazzo tornano protagonisti sulla seconda rete della tv pubblica con tre prime serate monografiche.

Il primo appuntamento è tratto dallo spettacolo teatrale Cirque du Shatush, vede il celebre duo comico impegnato nell’allestimento di un nuovo show. Presi da mille dubbi, a supporto di Enzo e Monica viene chiamato un conduttore d’esperienza, Maurizio Casagrande, la cui idea di spettacolo sembrerebbe essere diversa da quella dei due. E mentre Casagrande prospetta qualcosa in nome del buon “vecchio stile”, si alternano sul palco i personaggi più amati e gli sketch più divertenti della famosa coppia della comicità partenopea: i “coniugi Shatush”, i protagonisti del primo appuntamento al buio, le web-star Kevin e Samantha, i due malati di Facebook, i folkloristici neo-genitori… Il tutto in un vortice di comicità che rischia di travolgere anche lo stesso Casagrande e alcuni ospiti: Stefano De Martino, Fatima Trotta, Edoardo Bennato con la sua band, e Sergio Sylvestre.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Mr Crocodile Dundee”; su Italia1 alle 21.25 “Scontro tra titani”; su Rai4 alle 21.20 “Le colline hanno gli occhi 2”; su La7D alle 21.30 “Voglia di ricominciare”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Air collision”; su La5 alle 21.05 “Che cosa aspettarsi quando si aspetta”; su Iris dalle 19.55 “Draft day”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin: il tesoro del Titanic”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Carmen”. Dal Teatro alla Scala Carmen di Bizet, spettacolo inaugurale della stagione 2009/10 e debutto di Emma Dante nella regia d’opera. Sul podio il maestro Daniel Barenboim, protagonisti sul palco Jonas Kaufmann, Erwin Schrotte e Anita Rachvelishvili.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Le Iene show”; e su Real Time alle 21.20 “Il ragazzo di 380 chili”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.