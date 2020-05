Una bambina arriva con la mamma e lascia un fiore con un messaggio “Ciao Karim, non ti dimenticherò”. Boltiere è sotto shock all’indomani della tragedia costata la vita al piccolo Karim Bamba, il bimbo di dieci anni morto schiacciato in un cassonetto della Caritas.

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio. Karim, mamma italiana e papà della Costa d’Avorio, è uscito dall’appartamento del Comune in vicolo Carminati 5 in cui viveva con i genitori e quattro fratelli. Con indosso un paio di ciabatte, ha percorso un centinaio di metri e ha raggiunto il civico 19 di via Monte Grappa, la strada che taglia il paese della Bassa.

di 18 Galleria fotografica Boltiere, bimbo di 10 anni muore schiacciato in un cassonetto









È entrato in un vecchio cortile in disuso, utilizzato come parcheggio, dove era stato posizionato un cassonetto giallo per la raccolta di abiti usati. Si è arrampicato, forse per raccogliere qualche vestito, e il portellone si è abbassato all’altezza del suo stomaco.

Il bambino è rimasto incastrato, ha tentato invano di chiedere aiuto. Nel cortile c’è solo una scuola di musica, che però era chiusa.

Intorno alle 20 una donna che lavora in uno studio dentistico nelle vicinanze, è entrata nel parcheggio per prendere l’auto e ha visto due piccole gambe spuntare dal cassonetto. In pochi istanti si è resa conto che era un bambino, ormai privo di coscienza. La donna ha chiesto aiuto ad alcuni passanti e ha chiamato i soccorsi. Per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tranciato le lamiere. Karim è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove poco dopo è stato dichiarato morto.

Il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha disposto l’autopsia sul cadavere del piccolo per chiarire i contorni della vicenda. Esclusa comunque la presenza di altre persone al momento del dramma. Il cassonetto è stato portato via e posto sotto sequestro per verificare il meccanismo che regola l’apertura. Non è la prima tragedia di questo tipo in Italia.

La madre di Karim, Anna Maria Gambino, 37enne di origine palermitana, è stata condotta in una struttura protetta per aiutarla a superare lo shock. Il padre Valancine è all’estero e non è stato ancora rintracciato.

Sul luogo dell’incidente mercoledì mattina arrivano diverse persone, per pregare o lasciare un fiore. Testa bassa e lacrime agli occhi per quel bambino che viveva in povertà, morto in modo tanto atroce.