L’elicottero di Simone Moro sulla città per le nuove foto di VisitBergamo

VisitBergamo sta effettuando una serie di shooting fotografici dedicati a Bergamo e al territorio per raccogliere nuove immagini da utilizzare per tutte le attività di promozione turistica che son proprie della sua mission.

“Sono stati effettuati ben dieci servizi fotografici, che abbiamo dedicato a tutte le aree della provincia – spiega Christophe Sanchez, ad di VisitBergamo -. Mercoledì 20 maggio abbiamo realizzato alcune riprese aeree che ci han permesso di cogliere lo spettacolo magnifico che offre Bergamo dall’alto”.

Complice anche lo spazio aereo cittadino libero, Visit Bergamo ha potuto far volare l’elicottero raggiungendo zone e quote che solitamente non sono permesse.

L’elicottero giallo pilotato da Simone Moro si è alzato alle 7.30 di mercoledì 20 maggio e, con gli scatti del fotografo Matteo Zanga, ha raccolto una serie di scatti davvero eccezionali della città.

La speranza è che l’importante contributo dato dalle nuove fotografie sarà una leva fondamentale per il rilancio dell’immagine di Bergamo.