Intesa Sanpaolo con Sace: finanziamento a Tesmec Spa da 10 milioni di euro

Tesmec Spa, società a capo di un gruppo tra i principali nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, comunica di aver finalizzato un contratto di finanziamento di complessivi 10 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo con Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto “Liquidità” messo in campo per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

Il finanziamento, per il quale Sace ha emesso la garanzia in poche ore, è il primo finalizzato in Lombardia con Intesa Sanpaolo, la prima banca italiana a sottoscrivere il protocollo di collaborazione proprio con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19. Un’operazione che conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo e Sace a rispondere in maniera efficace alle esigenze delle imprese, in prospettiva della completa ripartenza delle attività economiche.

“L’operazione con Tesmec è la prima stipulata in Lombardia da Intesa Sanpaolo grazie alla garanzia SACE prevista dalle misure governative a supporto delle imprese”, ha dichiarato Tito Nocentini, Direttore Regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo. “si tratta di un segnale importante, che simboleggia la rinascita del tessuto imprenditoriale lombardo, e in particolare bergamasco, dopo l’emergenza COVID”.

Il Gruppo Tesmec

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può contare su circa 850 dipendenti e dispone dei siti produttivi di Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari) in Italia, di Alvarado (Texas) negli Usa e di Durtal, in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza (Parma), Padova e Patrica (Frosinone).

Il know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e soluzioni innovative e la presenza di un team di ingegneri e tecnici altamente specializzati consentono al Gruppo Tesmec di gestire direttamente l’intera catena produttiva: dalla progettazione, produzione e commercializzazione dei macchinari, alla fornitura del know-how relativo all’utilizzo dei sistemi e all’ottimizzazione del lavoro, fino a tutti i servizi pre e post vendita connessi ai macchinari e all’efficientamento dei cantieri. Tutti i business sono sviluppati dal Gruppo in linea con la filosofia ISEQ (Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.