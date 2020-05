Tornerà il bel tempo che a maggio profuma di rose? Ivan Malaspina ci porta alla scoperta delle previsioni per Bergamo e la provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Lo spostamento verso sud/est del vortice depressionario formatosi sul Tirreno e il conseguente rinforzo dell’alta pressione in espansione dal nord Africa e dall’oceano Atlantico determinerà un generale miglioramento del tempo. Assisteremo pertanto ad alcuni giorni caratterizzati da condizioni di maggior stabilità e soleggiamento su gran parte della Lombardia. Un sistema frontale in arrivo da nord/ovest raggiungerà le Alpi nella serata di sabato con effetti anche nella giornata di domenica da approfondire nei prossimi aggiornamenti.

Le temperature subiranno un aumento tra mercoledì e giovedì e si porteranno verso la fine della settimana su valori prossimi ai 30 gradi su alcune aree di pianura. Probabile calo termico nella giornata di domenica.

Mercoledì 20 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sul settore nord/occidentale della regione, parzialmente nuvoloso altrove con nubi più compatte sulla bassa pianura orientale, dove non si esclude qualche residuo piovasco nelle prime ore; generale tendenza a schiarite sempre più ampie. Nel pomeriggio nuvoloso su Cremonese e Mantovano, prevalenza di condizioni di cieli poco nuvolosi altrove, con la formazione annuvolamenti su Orobie e prealpi bresciane, accompagnati da qualche rovescio. In serata persistono un po’ di nuvole sparse sull’est della regione, ma senza fenomeni; poco nuvoloso su Alpi e pianura occidentale.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 17 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 26 e 28 °C.

Giovedì 21 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con la formazione di qualche annuvolamento sui rilievi associato a qualche locale rovescio sulle Prealpi. In serata probabile passaggio di nuvole alte innocue da ovest verso est.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 26 e 28 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.

Venerdì 22 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio persistono un po’ di velature, ma sempre in un contesto in prevalenza soleggiato; qualche annuvolamento più compatto è atteso sui rilievi, associato a qualche locale rovescio sulle Prealpi. In serata cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.