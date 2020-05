“Dormo in un capanno, ma il torrente me lo ha portato via: aiutatemi”

“Dormo in un capanno in mezzo al bosco e cucino con una bomboletta a gas. Nessuno mi dà una mano, quel che chiedo sono la possibilità di trovare un affitto e soprattutto un lavoro, in modo da non pesare sulle spalle di nessuno”.

Quello che accogliamo è l’appello di un 63enne italiano che da almeno otto mesi vive in condizioni di forte disagio, in un’area boschiva dell’hinterland bergamasco.

Il capanno in cui passa gran parte del tempo ha subito grossi danni in seguito al maltempo degli ultimi giorni e all’esondazione del vicino torrente.

“Non so più a chi rivolgermi, chiedo solo una possibilità – le sue parole -. Sono disposto a fare qualunque lavoro, anche il più umile”.

Chiunque fosse interessato a dargli una mano può scrivere una mail all’indirizzo bonfantioliviero@libero.it