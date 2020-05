Covid 19, dopo 80 giorni di ospedale Roberto Dolci torna a casa

Ci sono momenti di festa che vanno celebrati. Come questo dell’atteso e festeggiato ritorno a casa a Cene di Roberto Dolci. Dopo 80 giorni di ospedale, a Rozzano, e un mese e mezzo di terapia intensiva oggi finalmente è tornato alla sua abitazione in Val Seriana. Il figlio Marco lo definisce un “grande guerriero” e noi non esitiamo a credergli.