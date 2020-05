Calcinate, scontro tra auto e furgone lungo la Francesca: 2 feriti

I Vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti intorno alle 13 di mercoledì per un incidente stradale a Calcinate, in via Provinciale Est 24050.

Un furgone e un’autovettura si sono scontrati frontalmente, per motivi ancora da accertarsi. Feriti in modo non grave gli occupanti dei due mezzi, un ragazzo di 22 anni e un uomo di 60.

Sul posto due ambulanze, oltre alla polizia locale per i rilievi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le due autovetture e hanno bonificato la zona compromessa così da poter ripristinare il normale utilizzo della strada.