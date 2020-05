A Bergamo 12.633 positivi al Covid, 26 in un giorno: “Graduale ritorno alla normalità”

Sono 12.633 le persone risultate positive al coronavirus in Bergamasca: 26 nelle ultime ventiquatto ore. Un dato di gran lunga inferiore a quello di martedì, quando erano stati segnalati 144 nuovi positivi. Anche se – come precisato da Ats – il numero era conseguente la maggiore mole di tamponi effettuati nel fine settimana.

“Questi dati ci parlano di un costante e graduale ritorno alla normalità – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Stefano Bolognini durante la consueta conferenza per fare il punto sull’emergenza -. Possiamo un po’ tirare il fiato, ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia”.

I dati di mercoledì

– i tamponi effettuati: 11.508

totale complessivo: 607.863

– i nuovi casi positivi: 294

– attualmente positivi: 26.671 (-620)

* totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia ad oggi: 85.775

– i guariti/dimessi: 849

totale complessivo: 43.442

– in terapia intensiva: -13

totale complessivo: 231

– i ricoverati non in terapia intensiva: -145

totale complessivo: 4.281

– i decessi: 65

totale complessivo: 15.662

I casi per provincia

MI: 22.372 (+48) di cui 9.425 (+8) a Milano città

BG: 12.633 (+26)

BS: 14.249 (+50)

CO: 3.660 (+14)

CR: 6.350 (+15)

LC: 2.691 (+4)

LO: 3.380 (+11)

MN: 3.300 (+6)

MB: 5.388 (+50)

PV: 5.082 (+35)

SO: 1.383 (+5)

VA: 3.413 (+12)

e 1.874 in corso di verifica.