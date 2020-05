“Una giusta causa”: avere il coraggio di essere donne

Il mondo in cui viviamo è, si sa, malato di una terribile morbo: la disparità di genere.

I dati più di ogni altro aspetto sentimentale o personale ci possono, e ci devono, aiutare a capire quanto effettivamente la situazione sia grave. Secondo una ricerca condotta dal Sole 24 Ore infatti, lavorativamente parlando, “il gap nel settore pubblico in Italia ammonterebbe al 4,1%, mentre nel privato si supererebbe il 20%.

Nel mondo della libera professione poi la differenza è ancora più marcata: emerge infatti che il reddito medio degli uomini è quasi il doppio di quello delle donne, mentre le libere professioniste iscritte a un ordine professionale guadagnano il 38% in meno dei loro colleghi uomini.”

Insomma: non proprio la tanto agognata “parità di sessi” che molti ritengono esistere e che ci si aspetterebbe da una società che sta progettando viaggi su Marte.

Le riflessioni in merito a questa triste situazione sono state molte: si sono scritti libri, opere teatrali sono state recitate e, forse più di tutto, per via della semplicità e dell’immediatezza del mezzo, si sono girati film.

Uno di questi, passato peraltro ingiustamente in sordina nel nostro Paese, è “Una giusta causa”, datato 2018, con protagonista l’attrice britannica Felicity Jones e Mimi Leder alla regia. Forse il titolo trasmetterà poco o nulla riguardo al messaggio del lungometraggio, ma probabilmente sentito in inglese avrà tutto un altro senso: On the Basis of Sex, ossia “sulla base del sesso” con evidente allusione a come la società, tanto quella di metà anni ‘50 rappresentata nel film quanto quella odierna, sia ancora rigidamente regolamentata ed organizzata “sulla base del sesso”.

La trama è semplice: Ruth Bader Ginsburg è un’avvocatessa in difficoltà che affronta avversità e numerosi ostacoli in quanto discriminata perché donna. Un caso rivoluzionario in tribunale potrebbe aprirle le porte dell’uguaglianza.

Tale personaggio, vera e propria figura di culto negli States per quanto riguarda i diritti delle donne ma semi sconosciuta in Italia, fa parte di quella foltissima schiera di persone che hanno dovuto lottare gran parte della loro vita contro pregiudizi stupidi e retrogradi e che, testardamente, hanno continuato a farlo perché consci del fatto che coloro che ne avrebbero usufruito sarebbero state soprattutto le generazioni future.

Ruth, per chi non lo sapesse, è proprio quella che non era accettata in nessuno studio legale solo per il suo sesso, è proprio quella che ha trovato mille ostacoli lungo il suo percorso, è proprio quella a cui tutti affidavano cause minori perché ritenuta poco competente ma, per fortuna, è proprio quella che alla fine è diventata giudice della Corte Suprema e che tutt’ora, all’età di 87 anni, si batte per i diritti delle donne.

Il film altro non è che questo, una cruda e triste fotografia della società di metà anni ‘50 fatta di rigido sessismo e di credenze retrograde, ma anche teatro di numerose rivolte sociali che, forse inconsapevolmente, avrebbero cambiato il corso della storia.

Perché se protestare è un diritto, farlo per combattere situazioni di ingiustizia sociale, sia essa a tema religioso, sessuale, etnico e altri diventa un dovere, a cui Ruth, come tante, non si è mai sottratta, anche a costo di farsi male.

Battuta migliore: “La parola “donna” non appare una sola volta nella Costituzione degli Stati Uniti!” “Nemmeno la parola “libertà”!”