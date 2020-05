Ricatto d’amore, la cattedrale del mare o Valerian? La tv del 19 maggio

Per la prima serata in tv, martedì 19 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Ricatto d’amore”, con Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

L’editor Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli agenti dell’immigrazione si presentano con un foglio di via, si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo “povero” sottoposto.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà la serie “La cattedrale del mare”. Andranno in onda due episodi: nel primo, nel 1319 il servo Bernat scappa con il figlioletto Arnau e si rifugia dalla sorella a Barcellona. Qui, 10 anni dopo, il ragazzo e’ accusato di una tragedia; nel secondo, un nuovo matrimonio porta Bernat e Arnau a cambiare casa e lavoro, mentre a Joan viene offerta l’opportunità di studiare.

Su Italia1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Troppo Napoletano”; su Rai4 alle 21.20 “Valerian e la città dei mille pianeti”; su Rai5 alle 21.15 “Il medico di campagna”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’amore secondo Dan”; su La5 alle 21.05 “Amori in corsa”; su Iris alle 20.45 “Tom Horn”; e su Italia2 alle 21.15 “La leggenda di Beowulf”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “Il peccato e la vergogna” e su Real Time alle 21.20 “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.