Ivan Malaspina ci accompagna alla scoperta del tempo che farà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il vortice depressionario formatosi sul Tirreno sarà responsabile ancora per martedì della risalita di un po’ di nuvole anche sulla Lombardia, accompagnate da qualche piovasco. Il movimento verso est di questa struttura depressionaria e l’aumento della pressione sull’Europa occidentale tenderà però da mercoledì a garantire per alcuni giorni condizioni di maggior stabilità e soleggiamento su gran parte della Lombardia. Da confermare gli effetti di un sistema frontale in arrivo sulle Alpi nel corso della giornata di sabato.

Le temperature subiranno un ulteriore aumento tra oggi e domani e si porteranno nella seconda parte della settimana su valori intorno ai 30 gradi su alcune aree di pianura. Probabile calo termico tra sabato e domenica.

Martedì 19 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Valchiavenna e settore nord/occidentale, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul resto della regione con il transito di qualche piovasco a partire dalla pianura orientale, in movimento verso nord/ovest. Nel pomeriggio generali condizioni di spiccata variabilità con cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi su tutti i settori, accompagnati da qualche piovasco, più probabile sui settori orientali. In serata persistono condizioni di cieli parzialmente nuvolosi, con la possibilità di qualche breve piovasco sulla bassa pianura.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 26 e 28 °C.

Mercoledì 20 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulla pianura orientale, bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio generali condizioni di cieli poco nuvolosi, con la formazione di qualche annuvolamento su Orobie e pianura orientale. In serata persistono un po’ di nuvole sparse sull’est della regione, ma senza fenomeni; poco nuvoloso su Alpi e pianura occidentale.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29 °C.

Giovedì 21 maggio 2020

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con la formazione di qualche annuvolamento sui rilievi. In serata persiste il bel tempo su tutti i settori.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29 °C, con qualche punta superiore sulla bassa pianura.