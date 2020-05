“Nessun aiuto ai praticanti avvocati? Periodo difficile, non perdete la passione”

Dopo la lettera di un praticante avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bergamo, che si lamentava dei pochi aiuti ricevuti in questo periodo e si rivolgeva anche alla dottoressa Francesca Pierantoni, presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati Bergamo, lei stessa risponde al giovane collega:

“Gentile Dottore, apprendo della lettera che si sarebbe trovato costretto a scrivere a Bergamonews per poter raggiungere il Ministro o quanto meno la Presidente dell’Ordine degli Avvocati, provo un grande dispiacere nel constatare che non si sia rivolto direttamente a me che sono raggiungibile e a disposizione di ogni iscritto, al quale sempre riservo la massima considerazione insieme a tutto il Consiglio che ho l’onore di presiedere.

Avverto dalle sue parole la delusione e comprendo che il suo tirocinio si sta rivelando più faticoso del previsto e i dubbi e le incertezze che già normalmente caratterizzano questo percorso formativo ora diventano ancor più frustranti.

Purtroppo l’emergenza sanitaria ha stravolto la vita di ognuno e comporta anche sulla professione forense pesanti ricadute economiche, che certamente non trovano rimedio nei sussidi erogati dallo Stato a favore di una minima parte della categoria.

L’istituzione ordinistica che rappresenta il Foro bergamasco ha molto insistito perché l’attività giudiziaria riprendesse nel rispetto della salute e della sicurezza: ora possiamo continuare a tutelare i diritti dei nostri assistiti nel rispetto della funzione sociale che ci appartiene.

Con perseveranza e tenacia, nonostante le difficoltà date dalla ripresa graduale, confidiamo di poter continuare a essere Avvocati e a trasmettere i valori di questa professione alla future generazioni. Non smetta di appassionarsi alla professione di Avvocato e si ricordi che può sempre rivolgersi direttamente al Suo Ordine che è la “casa” di ogni suo iscritto.

I più cordiali saluti

La Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo

Avvocato Francesca Pierantoni”