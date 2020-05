Fuggono all’arrivo della Polizia, a terra rimane guanto in lattice: all’interno hascisc

Nel pomeriggio di lunedì il personale della Squadra Volante è intervenuto in piazzale Alpini a Bergamo, nei pressi Istituto Scolastico Vittorio Emanuele.

Alla vista dell’autovettura della polizia diverse persone, sopratutto straniere, si allontanavano velocemente dal luogo.

Da un approfondito controllo gli operatori hanno notato su un cornicione un guanto in lattice in apparenza abbandonato. Un rapido accertamento ha permesso di rinvenire all’interno 7 involucri termosaldati di hascisc, per il peso di circa 12 grammi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.