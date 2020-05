Credaro, daino cade in acqua nel fiume Oglio: salvato dai vigili del fuoco

Curioso salvataggio da parte dei vigili del fuoco nel corso della serata di lunedì 18 maggio.

A Credaro, in via dei Dossi, era stato segnalato un esemplare di daino caduto nelle acque del fiume Oglio, dalle quali non riusciva a uscire.

Sul posto, attorno alle 19.30, sono arrivati i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine, con l’equipaggio del nucleo Soccorritori Fluviali Alluvionali: in pochi minuti, con l’ausilio di un gommone l’animale è stato recuperato e poi consegnato alla polizia provinciale.