Boltiere, bimbo di 10 anni muore schiacciato in un cassonetto

Un bambino di dieci anni, Karim Bamba, è morto dopo che è rimasto schiacciato in un cassonetto di abiti usati a Boltiere.

La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 20 di martedì in viale Monte Grappa 19, è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Treviglio, il bimbo si sarebbe arrampicato e sarebbe rimasto incastrato all’altezza del torace.

Ad accorgersi del suo corpicino è stata una donna di passaggio, che ha visto due gambe spuntare dal cassonetto giallo della Caritas. Ha chiamato i soccorsi e per liberare il bambino sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere.

Karim, in condizioni già critiche, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è deceduto poco dopo.

Il cassonetto è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti, mentre sul cadavere del bambino probabilmente sarà effettuata l’autopsia.

Karim era uno dei cinque figli di una famiglia del paese, papà della Costa d’Avorio e madre italiana, che abita in una casa comunale in vicolo Carminati 5, non lontano da dove si è consumata la tragedia.