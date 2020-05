Un infermiere tra i supereroi: l’opera negli spazi pubblicitari vuoti della Bergamasca

In mezzo ai vari Iron Man, Capitan America, Batman e Spiderman, si nota un altro supereroe. Forse non mascherato, ma che una mascherina la porta comunque: l’infermiere. Figura simbolo nella lotta al Coronavirus che il Gruppo Publionda – società di Trezzo d’Adda che si occupa di comunicazione – ha voluto omaggiare in questo modo.

“La pandemia e la conseguente crisi commerciale hanno colpito anche il nostro settore – spiega il titolare Andrea Solinas -. Per questo, trovandoci con molti spazi pubblicitari vuoti, abbiamo pensato di occuparli con l’opera ‘I veri supereroi’ dell’artista Chiara Bigatti“.

L’opera è visibile in diversi punti della Bergamasca, la zona più colpita dal Coronavirus. In città in via Zanica e lungo la circonvallazione Plorzano, a Caravaggio in via Olimpia all’altezza dello stadio comunale, a Dalmine all’entrata dell’autostrada, a Ponte San Pietro in via Trento e Trieste, a Treviglio lungo la strada provinciale, a Osio Sotto in Corso Europa e a Capriate di fronte al parco Leolandia.

L’iniziativa sta avendo grande successo, in particolare sui social network. “L’immagine ci è piaciuta molto sin da subito – aggiunge Solinas -. È immediata, va subito a segno, sa trasmettere il messaggio forte, deciso e meritato al primo colpo d’occhio, senza dover aggiungere altro”.