The Boss ispira la rinascita: contest musicale dedicato a Springsteen

“Dancing in the dark” ha da poco compiuto 36 anni. Era il 9 maggio del 1984 quando l’iconica canzone scritta, suonata e cantata da The Boss veniva pubblicata per la prima volta. Un successo dell’album “Born in the U.S.A”, considerato una pietra miliare del rock mondiale. Ed è proprio quell’atmosfera graffiante e ricca di passione che dovranno ricreare gli artisti che concorreranno a “Cover me”, il contest musicale dedicato a Bruce Springsteen lanciato dal gruppo NOI&Springsteen in attesa dell’evento “Magic Trick 1980-2020”, in programma domenica 30 agosto al Seminarino di Bergamo Alta, con il pubblico in diretta streaming sul sito web www.noiespringsteen.com, dedicato a chi ama le canzoni di questo rocker nato nella periferia del New Jersey.

“Cover Me” è il primo contest nazionale dedicato al cantautore simbolo di un’America che va oltre le apparenze, entrando in profondità, con ogni strofa delle sue ballate, nelle ansie, nelle paure, nelle gioie e nelle aspirazioni delle working class di ieri e di oggi. Ed è questa stessa autenticità che si richiede agli artisti che partecipano al concorso: a loro il compito di reinterpretare un brano di Bruce Springsteen, rendendolo proprio, senza snaturarne l’essenza e la melodia. Brani identici all’originale, infatti, saranno automaticamente esclusi dalla competizione. Una sfida a cui hanno già risposto oltre 40 artisti e a cui se ne potranno aggiungere ancora molti altri visto che i termini per le iscrizioni sono stati prorogati al 31 maggio 2020. Per partecipare basta inviare una mail a tttb.springsteen@gmail.com con oggetto “partecipazione contest musicale” includendo una biografia, una foto, i propri contatti e un link Youtube/Vimeo in cui l’artista/gruppo esegue la canzone per il contest.

Una giuria di qualità composta da esperti e critici musicali: Massimo Cotto (voce di Virgin Radio e presidente della giuria), Tony Naima (musicista e produttore), Ruggero Rossetti (Associazione Nebraska dedicata alla musica rock), Claudio Trotta, (Promoter e fondatore di Barley Arts), Alberto Cantù (componente del gruppo NOI & SPRINGSTEEN), Patrizia De Rossi (Giornalista) che selezionerà i 20 migliori video che saranno pubblicati sui canali social Facebook e Instagram dando la possibilità al pubblico di votare. I 10 video più votati accederanno automaticamente alla finale che si terrà a Bergamo il 30 agosto 2020, in occasione della quarta edizione del Festival Meeting dedicato a The Boss. Un appuntamento per raccontare non solo la musica, ma la filosofia stessa di un’icona del rock come Springsteen. L’evento, quest’anno intitolato “Magic Trick 1980-2020. Quarant’anni di storie lungo il fiume”, si ispira a quel “trucco magico” che il cantautore californiano ha sempre messo al centro del lavoro della sua vita, un trucco profondo e antico quanto la scrittura.

Una giornata evento unica nel suo genere, trasmessa in diretta streaming sul sito www.noiespringsteen.com, che vedrà susseguirsi sul palco del Seminarino di Bergamo, suggestiva location del cuore di Città Alta, gli artisti e le band finaliste del contest. L’evento, senza pubblico a seguito dell’emergenza Covid-19, sarà ripreso con videocamere digitali e mixer video assicurando un evento televisivo di altissimo livello, coinvolgente e appassionante anche per chi lo guarderà da casa.

“Le canzoni di Bruce Springsteen hanno un’anima graffiante e coraggiosa, raccontano le storie di chi non ha mai smesso di crederci e di combattere, trasmettendo un’incredibile voglia di rinascita. Ed è proprio questo spirito che abbiamo voluto evocare lanciando questa iniziativa in un momento così difficile per il nostro territorio. Siamo convinti, infatti, che anche se a distanza, il contest e l’evento di fine agosto, sapranno coinvolgere ed emozionare, dando a tutti noi un’incredibile ondata di positività, ispirando una ripartenza ricca di emozioni” – dichiara Alberto Lanfranchi, ideatore del sodalizio NOI&Springsteen.