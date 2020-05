Stefano Benigni, Cambiamo!: “Sgravi per acquisti auto fino a fine anno”

“Il settore dell’auto è stato totalmente dimenticato dal governo e, in mancanza di iniziative di sostegno, si rischia di generare perdite per oltre il 50%. È in pericolo la stessa sopravvivenza del settore. Una miopia che peraltro ricadrà sul bilancio pubblico in termini di mancate entrate e di ammortizzatori sociali per tutti coloro (e purtroppo sono tanti) che perderanno il lavoro”. Così il deputato di Cambiamo! Stefano Benigni.

“Tra marzo e maggio sono già state perse quasi 300mila vendite di auto nuove e altrettante di usate: servono ingenti sgravi fiscali sull’acquisto delle vetture nuove e usate già a partire da giugno e fino a dicembre. Perdere altro tempo significa condannare a morte un comparto che da sempre rappresenta una quota importante del nostro Pil e sarebbe una responsabilità grave del Governo” conclude.