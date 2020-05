Montalbano, Sister Act 2 o Report? La tv del 18 maggio

Per la prima serata in tv, lunedì 18 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti. Andrà in onda l’episodio “Una lama di luce”: il proprietario del più grande supermercato di Vigata denuncia l’aggressione e la rapina subite da sua moglie, ma Montalbano vuole indagare più a fondo, viste le contraddizioni del resoconto.

RaiTre alle 21.20 proporrà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Si parte con il reportage “Le Fondazioni e chi gestisce la Fase due”, di Claudia Di Pasquale, con la collaborazione di Giulia Sabella e Lorenzo Vendemiale. Un comunicato Rai spiega: “Organizzano presentazioni di libri, convegni, premi ed eventi. Sono le fondazioni e i think tank. Ogni politico che voglia contare dà vita al suo pensatoio, per riflettere sui problemi del paese ed elaborare proposte normative. Nulla di male. Ma qualcuno dovrà pur finanziare queste nobili attività. E sono proprio i contributi ricevuti da questi istituti legati alla politica a essere finiti più volte sotto i riflettori della magistratura, che in alcuni casi specifici ha ipotizzato finanziamenti illeciti ai partiti o passaggi di soldi sospetti. L’anno scorso per garantire finalmente maggiore trasparenza ai contributi dati alla politica è entrata in vigore la cosiddetta legge “Spazzacorrotti”. Per il Movimento 5 Stelle è stato un grande successo, finalmente fondazioni e associazioni politiche sono state equiparate ai partiti e dovranno pubblicare i nomi dei donatori e l’elenco dei contributi ricevuti. Report, con l’ausilio del dossier “Cogito ergo sum” di Openpolis, ha quindi provato a capire cosa è cambiato in questi mesi, quali sono le fondazioni e associazioni interessate dalla normativa e come sta funzionando la sua applicazione nella pratica. Le fondazioni vicine alla politica saranno diventate più trasparenti?”.

Il secondo reportage, dal titolo “Anziani S.P.A.”, è firmata da Rosamaria Aquino e Alessia Marzi. Un comunicato Rai anticipa: “Le Rsa sono state i luoghi nei quali il virus è stato più letale. Ma sono anche un business milionario fatto di costi ridotti al lumicino a fronte di rette altissime e cospicui contributi economici pubblici. Dalla Liguria alla Calabria, siamo andati a vedere da vicino che servizi offrono, come hanno risposto all’emergenza, quali legami hanno con la politica”.

E infine, la terza inchiesta, intitolata “L’Indennità atipica”, è realizzata da Bernardo Iovene. Un comunicato Rai anticipa: “Dal click day al blocco del sito Inps agli attacchi hacker, cosa è successo il primo aprile e di chi è la responsabilità del data breach, la clamorosa rivelazione di dati personali avvenuta sul sito dell’istituto di previdenza. Il Garante della Privacy ha aperto un’istruttoria e l’Inps rischia di pagare fino a venti milioni di euro di multa, un pasticcio che si spera non si ripeta con la seconda rata dei 600 euro per gli autonomi”.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Quarta Repubblica” condotto da Nicola Porro.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con “Marvel’s Runaways”. I Runaways hanno lasciato le loro case dovendo cavarsela, senza i loro genitori, rimanendo uniti. Ma tra loro c’è una talpa del Pride che ora è alla ricerca dei ragazzi, inoltre il padre di Chase è stato ferito e Jonah ha in mente un piano diabolico per distruggere i Runaways.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Sister Act 2”; su Canale5 alle 21.30 “Il diavolo veste Prada”; su Italia1 alle 21.25 “Emigratis”; su La7 alle 21.15 “Un giorno di ordinaria follia”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.25 “Don’t say a word”; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher – L’uomo dei miei sogni”; su Iris alle 21 “Il pianeta rosso”; e su Italia2 alle 21.15 “Death race – Inferno”.

Su Rai5 alle 21.15 “L’altro ‘900”. Puntata dedicata a Fabrizia Ramondino, autrice di Althènopis. L’empatia verso gli ultimi, il plurilinguismo, Napoli in una degli intellettuali più interessanti del nostro tempo. – con un programma di Isabella Donfrancesco e di Alessandra Urbani; letture Alessio Vassallo.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”. Andrà in onda l’episodio “Il prezzo della bellezza”: Noemi, una bella ragazza di 18 anni, lascia la provincia per approdare in una grande agenzia di modelle di Parigi. Qui incontra la fotografa di moda Josephine…

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Il testimone” e su Real Time alle 21.20 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.