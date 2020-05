Il Covid ferma la musica: rimandati di un anno tutti i concerti live

L’emergenza Covid ferma la musica italiana, con i concerti live in programma nel 2020 che vengono rimandati di un anno. Lo ha annunciato Assomusica alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone. Una decisione dura che in molti temevano, ma che alla fine è stata presa per il bene comune. Infatti è stata condivisa dalla maggior parte di produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo. Gli artisti però non si arrendono e troveranno un modo alternativo per farci sentire la loro voce nel rispetto delle regole.

Decine e decine i concerti congelati. Un mese fa Tiziano Ferro lanciò un appello al Governo per avere certezze e chiarezza per tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo e per i fan. Lo stesso Ferro oggi in un video ai suoi fan ha letto il testo del decreto e ha commentato con il sorriso

Non è l’unico cantante e cantautore che dovrà tranquillizzare i propri fan. A settembre era previsto il grande evento dal vivo di Ligabue nella nuova Arena di Campovolo per i suoi 30 anni di carriera.

Salterà anche l’attesissimo Concerto delle 7 donne «Una nessuna centomila», previsto il 19 settembre, con Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini, insieme per dire basta alla violenza sulle donne.