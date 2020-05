Fresche e di qualità: al mercato protagoniste le patate novelle, fatele in padella

Sono le patate novelle il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Disponibili in buoni quantitativi, per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si possono trovare di ottima qualità. Per questo vale la pena sceglierle rispetto al raccolto della passata stagione.

Contraddistinte da una buccia sottilissima, provengono principalmente dalla Puglia e dalla Sicilia: in entrambi i casi i prezzi sono nella norma e bisogna consumarle in tempi rapidi.

Dotate di svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono ricche di vitamine (C, B3, B5, B6, K e J) e minerali (fosforo, calcio, magnesio, ferro e zinco). Grazie alla loro composizione, hanno proprietà diuretiche e depurative.

Inoltre, sono alleate nella lotta all’ipertensione grazie alla presenza di potassio. Generalmente, il loro consumo è indicato anche per chi soffre di diabete, in quanto le fibre in esse contenute facilitano l’assorbimento degli zuccheri semplici dall’intestino.

In cucina possono essere adoperate in svariate ricette. Ad esempio, sono ottime al forno, in padella, cotte al vapore, fritte o lessate. Si prestano per svariate preparazioni: dal classico gateau ai primi piatti (gnocchi, pizzoccheri e pastasciutta), per accompagnare secondi di carne o pesce, come contorno e per farcire torte salate.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, si intensifica l’offerta delle albicocche, provenienti principalmente da Spagna e Italia.

Le quotazioni del prodotto iberico hanno avuto una forte contrazione per effetto di un aumento dei quantitativi reperibili e perché quando è possibile scegliere il consumatore presta maggior attenzione alla merce nazionale.

L’aspetto è più che buono ma il sapore ancora non stupisce, migliorerà pian piano con l’arrivo di varietà meno precoci. Negli areali produttivi romagnoli il raccolto è stato condizionato negativamente da un brusco raffrescamento delle temperature avvenuto una decina di giorni fa.

Per le ciliegie è cominciata l’offerta modenese del noto areale di Vignola e sono iniziati anche gli approvvigionamenti dal Veneto. In entrambi i casi parliamo di varietà precoci con una polpa tenera in cui la parte acquosa risulta ancora importante e di conseguenza sono abbastanza delicate.

Risulta piuttosto limitata, invece, l’offerta spagnola.

Passando alle fragole, sono diminuiti i prezzi della Candonga e delle altre tipologie raccolte nell’Italia meridionale: siamo giunti alla fase discendente della campagna commerciale e si denota una generale diminuzione delle caratteristiche qualitative. Si sta facendo strada, invece, le fragole del centro-nord (Piemonte e Verona) che, trattandosi dei primi arrivi, difendono meglio il proprio valore di mercato.

L’andamento climatico di questi giorni sicuramente non stimola i consumi dei meloni però l’attuale offerta siciliana ha un’ottima qualità e questo aiuta a non far crollare i consumi. I quantitativi sono buoni anche se per la settimana prossima si potrebbe annunciare un vuoto produttivo.

Aumenta la disponibilità di pesche e nettarine. I luoghi d’origine sono principalmente Spagna e Italia (Campania e Basilicata), seppur in volumi inferiori. A parità di pezzatura la merce nazionale costa qualche centesimo in più.

Il livello qualitativo è in graduale miglioramento con l’aumento dei volumi offerti.

Passando al comparto orticolo, rimane buono il rapporto qualità-prezzo degli asparagi e l’areale produttivo di riferimento è quello veneto e romagnolo.

Sono in diminuzione le quotazioni delle melanzane in virtù di un aumento dei volumi su cui si può contare.

Sono stabili le zucchine mentre diminuiscono il pomodoro a grappolo olandese e i peperoni olandesi. Per questi ultimi la varietà gialla al momento è più conveniente rispetto a quella rossa.

Migliora il rapporto qualità-prezzo dei cavolfiori anche locali e dei fagiolini per i quali l’offerta proveniente soprattutto dall’Italia meridionale porta il costo in lenta e graduale diminuzione. Rimane anche raccolto marocchino con un prezzo minore e caratteristiche differenti.

Per concludere, resta ampia e freschissima l’offerta della produzione locale, con protagoniste verdure a foglia, insalata lattuga, gentile, valeriana, spinaci, bietole da costa, erbette, cipollotti freschi, cavolfiori, broccoletti.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

a cura di GialloZafferano

Patate novelle in padella

Ingredienti per 4 persone:

700 grammi di patate novelle già pelate

1 cipolla bionda (se gradite)

1 rametto di rosmarino

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 spicchio d’aglio

sale

pepe

vino bianco q.b.

Preparazione

Sono state usate le patate novelle pelate, se usate quelle con la pelle, aumentate la quantità arrivando a 850 grammi.

In una padella capiente mettete l’olio, i rametti di rosmarino, uno spicchio di aglio e la cipolla a piccole fettine (se la gradite, noi non l’abbiamo messa perchè i bambini preferiscono questo contorno senza).

Fate scaldare bene ed aggiungete le patate novelle, salate e pepate e fatele cuocere per un paio di minuti a fiamma alta.

Sfumate con vino bianco e quando è evaporato, abbassate la fiamma e portate a cottura, circa 20 minuti.

Se vedete che le patate novelle in padella tendono a seccarsi aggiungete poca acqua tiepida, mi raccomando una cottura a fiamma bassa.

Servite le patate novelle in padella belle calde.

Se avete le patate novelle fresche, lavatele bene, poi prendete un canovaccio e bagnatelo leggermente, prendete una patate e con il canovaccio sfregate ogni singola patata in questo modo si toglie la pelle superficiale, questo semplice modo di togliere la pelle lo faceva sempre mia nonnna e poi mia mamma, un piccolo segreto di famiglia per pelare le patatine novelle.