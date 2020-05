Calciatori atalantini tra ripresa mentale e fisica dopo lo stop per l’emergenza

Dal 2013 Andrea Ciccone guida i giocatori di calcio professionisti e i giovani appartenenti ai settori giovanili di club professionisti a migliorare la loro performance, in campo e nella vita. Oggi, più che mai, il ruolo del Mental Coach è fondamentale per la ripresa.

Nel mondo sportivo sembra naturale, infatti, riscontrare “una difficoltà in più da superare in un momento in cui molte certezze sono state spazzate via da questo virus subdolo”, come conferma Andrea. Sarà quindi necessario lavorare su cambiamenti e restrizioni imposte dal Coronavirus come l’assenza di pubblico, dodicesimo uomo in campo in particolare in alcune aree del Paese come Bergamo dove da alcuni anni si sta vivendo la favola dell’Atalanta.

I calciatori come hanno percepito e vissuto questo stop dettato dalla quarantena?

Credo che ci siano due aspetti da considerare. Il primo è legato alla vita professionale, poiché la quarantena ha interrotto la routine quotidiana alla quale i calciatori sono abituati come allenamenti, doppie sedute, riunioni tecniche e tutti quei momenti finalizzati alla preparazione della partita. È evidente come la questione non sia solo fisica e atletica, ma anche legata ad un aspetto mentale e motivazionale. Mai nella storia del calcio si è vissuto uno stop così lungo e di conseguenza questa situazione anomala avrà inevitabilmente delle ripercussioni alla ripresa dei lavori. Il secondo punto da considerare è quello umano. Spesso si tende a porre l’attenzione sui facili guadagni e sui contratti milionari degli atleti, dimenticando che sono innanzitutto uomini e ragazzi come tutti. Se è vero che il distanziamento sociale ha dato, a giocatori sposati e con famiglia, più tempo da trascorrere circondati dai propri affetti, è anche vero che ha dato solitudine a diversi ragazzi costretti a vivere a centinaia di chilometri da casa, senza poter incontrare familiari, amici e fidanzate.

Lunedì 18 maggio ripartiranno gli allenamenti di gruppo, come vede la ripresa?

Dalle dichiarazioni dei protagonisti stanno emergendo diverse linee di pensiero, dettate dal modo con cui ciascuno elabora le informazioni che riceve. La situazione che ci circonda è infatti uguale per tutti, ma ognuno la elabora attraverso un suo personale filtro, reagendo di conseguenza in maniera differente. Questo inevitabilmente succede anche ai calciatori ed è per questo motivo che troviamo chi, come il Papu Gomez, ha dichiarato di voler tornare presto in campo, per dare sollievo alla gente e fornire un motivo di ‘distrazione’ dopo aver vissuto mesi pesanti, e a maggior ragione alla popolazione bergamasca che è stata duramente colpita dall’epidemia. Esistono inoltre esempi di sportivi che non vorrebbero riprendere l’attività agonistica come Raheem Sterling, che con Manchester City ha sfidato proprio l’Atalanta in Champions League. Il giocatore inglese ha perso amici e familiari che avevano contratto il Covid-19 e di conseguenza vive con maggiore paura e preoccupazione il ritorno in campo. Ne consegue che il differente modo di elaborare la situazione renderà più o meno semplice focalizzarsi sugli obiettivi stagionali, qualora si dovesse davvero riprendere con tutte le competizioni, e di conseguenza darà una spinta motivazionale maggiore a chi sarà più predisposto con un atteggiamento positivo.

Come si stanno preparando mentalmente i calciatori a rientrare in campo?

È difficile da dire. In primo luogo perché già in condizioni normali, l’aspetto mentale è curato singolarmente dai calciatori, i quali decidono di affidarsi a un mental coach piuttosto che a uno psicologo per sviluppare questa area. In secondo luogo perchè ogni individuo reagisce in maniera differente alla situazione che vive. In linea generale di fronte ad un periodo di crisi, di difficoltà e di preoccupazioni come quelle che stiamo vivendo, ogni persona ha la possibilità di scegliere. Vivere passivamente la criticità subendo il momento o adattarsi al periodo, uscendo dalla propria zona di comfort, mettendo in gioco nuove abilità e trasformando l’ostacolo in una nuova opportunità. È una questione legata a quello che tecnicamente chiamiamo focus, ovvero una sorta di telecamera su cui decidiamo di puntare la nostra attenzione. La capacità di orientare questa telecamera, anche durante lo stop dei campionati, su cose utili, produttive, funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi farà la differenza una volta che si tornerà in campo per le gare ufficiali.

L’Atalanta, fino al momento dell’interruzione, stava vivendo una stagione magica con la qualificazione ai quarti di Champions League e un ottimo quarto posto in campionato. Come pensi che vivranno la ripresa i ragazzi di mister Gasperini?

Un elemento che va tenuto in considerazione sarà l’assenza del pubblico, soprattutto in una piazza come Bergamo e in uno scenario positivo come quello che sta vivendo la Dea da qualche stagione, dove i tifosi rappresentano davvero il dodicesimo uomo in campo, con la loro energia e passione hanno spinto la squadra di mister Gasperini verso risultati incredibili. I tifosi nerazzurri si identificano totalmente nell’Atalanta, fatto più unico che raro, che è dimostrato anche quando alla domenica non dicono: “Andiamo al Gewiss Stadium” o “All’Atleti Azzurri d’Italia”, ma: “Andiamo all’Atalanta”. Espressione che rappresenta bene come per un supporter sia molto di più di una partita, quasi un manifesto dell’essere bergamasco. Pur mancando il tifo ed il conseguente aspetto emozionale ad esso legato, son convinto che tra la squadra e i suoi fan si sia creato un legame indissolubile, questa forte identità è stata percepita e recepita dai giocatori della rosa, e si dimostrerà fattore determinante. Per questo sono certo che i ragazzi continueranno a far sognare Bergamo e non vedranno l’ora di tornare in campo per ridare gioia ad una città che in questi mesi ha sofferto molto.