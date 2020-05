Al via la riapertura progressiva dei punti vendita Blue Meta in totale sicurezza

Gli uffici commerciali territoriali di Blue Meta tornano progressivamente ad aprire le porte al pubblico dopo oltre due mesi durante i quali l’azienda ha comunque garantito continuità di servizio attraverso i canali di contatto indiretto telefonico e online.

La ripresa dell’operatività avverrà in totale sicurezza e in linea con le disposizioni normative previste per la Fase 2, garantendo il rispetto del distanziamento sociale e di tutte le misure precauzionali e cautelative a tutela della salute dei propri clienti e dei propri operatori.

Modalità di accesso – Per poter accedere agli uffici commerciali verrà richiesto il rispetto di alcune regole di prevenzione. L’accesso ai locali sarà contingentato, si entrerà uno alla volta, operatori e clienti indosseranno obbligatoriamente la mascherina e i guanti monouso – obbligatori per i clienti qualora vi sia uno scambio di documenti – e verrà richiesto di mantenere le distanze dalle postazioni degli operatori, comunque provviste dei dispositivi di sicurezza. All’entrata degli uffici potrà essere raccolta l’autocertificazione per il monitoraggio della temperatura corporea. Tutti i punti vendita saranno dotati dei dispenser gel igienizzante che verranno messi a disposizione dei clienti. Sarà richiesto a tutti di rispettare la distanza di sicurezza anche al di fuori dei locali aziendali e di attenersi alle indicazioni esposte nella apposita segnaletica.

Eventuali accompagnatori saranno ammessi solo per esigenze di assistenza a disabili, anziani o minori.

Prima di recarsi al punto vendita, è consigliabile verificare sul sito aziendale, nella sezione come contattarci – uffici commerciali, gli orari e le indicazioni di riferimento per ogni singolo ufficio.

Attività degli uffici commerciali – Negli uffici commerciali Blue Meta i clienti potranno richiedere l’attivazione o la modifica dei contratti di luce e gas, attivare la domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette o richiedere la consulenza commerciale per il cambio fornitore e l’adesione alle nuove offerte sulla base delle proprie esigenze.

Le famiglie e le imprese in oggettiva difficoltà economica potranno richiedere, per le bollette in scadenza fino al 30 giugno, il rinvio del pagamento di 30 giorni o la rateizzazione in tre rate, che in casi particolari possono diventare sei, nei mesi successivi.

Canali di contatto indiretto – L’azienda ricorda di prediligere i canali di contatto indiretto che restano attivi e utilizzabili come canale preferenziale per richiedere informazioni e per lo svolgimento di numerose pratiche, comprese quelle contrattuali: sportello e chat on line sul sito bluemeta.it, app, numero verde 800375333; mail servizio.clienti@bluemeta.it