A Orio il primo volo passeggeri da Sofia: ecco come ci si comporta dopo il lockdown

È atterrato alle 6.51 di lunedì 18 maggio il primo volo passeggeri in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio dopo la fine del lockdown.

Sulla pista del Caravaggio è arrivato un aereo WizzAir, proveniente da Sofia, ovviamente a capacità ridotta per il rispetto delle necessarie norme di distanziamento anche a bordo dei mezzi di trasporto.

Controlli agili e veloci, anche per il ristretto numero di passeggeri: il percorso inverso lo hanno fatto un’ottantina di persone che, dopo le operazioni di controllo, sono salite a bordo dello stesso aeromobile per coprire la tratta inversa.

Proprio per illustrare al meglio ai propri passeggeri come si svolgono le fasi di partenza e arrivo, Sacbo ha predisposto un video tutorial che illustra le procedure introdotte per ottemperare alle norme sul distanziamento sociale e alle linee guida impartite per la sicurezza della salute.

Il tutorial è accompagnato da scritte in sovraimpressione che richiamano le modalità di approccio alle diverse aree del terminal, evidenziando in particolare gli obblighi a cui sono sottoposti i passeggeri in partenza che accedono dall’unica porta di ingresso all’aerostazione, le indicazioni poste su pavimento e sui cartelli, i criteri di accodamento in area check-in, ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco.