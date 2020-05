Passeggiare a fianco dei propri antenati: è questa l’esperienza che molti bergamaschi vivono ogni giorno senza nemmeno accorgersene.

Basterebbe percorrere la Corsarola per accorgersene, tuttavia la forza dell’abitudine e le costruzioni realizzate nel corso del tempo spesso non ce lo permettono.

Il discorso cambia radicalmente se si prende in considerazione l’area archeologica di Vicolo Aquila Nera, una delle più importanti della città.

L’area, posta a nord del decumanus maximus, venne alla luce a metà degli Anni Ottanta durante la realizzazione del nuovo magazzino librario della Biblioteca “Angelo Mai”, una scoperta che permise di conoscere uno spaccato millenario del capoluogo.

Lo studio ha consentito di ricostruire le diverse fasi che hanno interessato Bergamo nel corso dei decenni, a partire dall’età del Ferro, periodo in cui il declivio venne terrazzato per insediarvi costruzioni in legno di cui oggi rimangono solo i livelli di fondazione con buche di palo, fosse e un canale di scolo delle acque.

Nel corso dell’età repubblicana vennero invece eretti alcuni muri di contenimento che permisero di rafforzare i terrazzamenti precedenti, un intervento confermato dalla presenza di una cava di pietra da cui sarebbe estratto il materiale necessario.

Lo spazio subì una radicale trasformazione attorno alla metà del I secolo a.C. quando nella zona sorse un’estesa domus che, su diverse quote, occupava con buona probabilità anche parte di Piazza Vecchia e via dei Rivola.

Al livello superiore il fabbricato presentava tre ambienti rettangolari, in quello centrale di raccordo piccoli vani irregolari, mentre in quello inferiore si sviluppavano quattro stanze, due delle quali con il pavimento in coccio-pesto e una terza a mosaico con motivi geometrici in bianco e nero.

I reperti ritrovati all’interno degli spazi hanno permesso di ricostruire la vita nell’edificio, come nel caso di resti di vasellame, lucerne, manufatti in osso, oltre ad alcuni lacerti di affreschi che hanno consentito agli studiosi di ricostruire le decorazioni dipinte lungo le pareti.

La vita della domus venne sconvolta attorno al III secolo d.C. quando la sezione meridionale venne coinvolta da un incendio come buona parte del capoluogo, destino diverso invece per quella settentrionale che venne successivamente trasformata in un cortile lastricato con una soglia su via dei Rivola.

La struttura rimase in uso sino all’epoca alto-medievale, prima di lasciare spazio a un monastero e nel Seicento a Palazzo Nuovo, a lungo sede del Comune di Bergamo.

Risalente al medesimo periodo sarebbero infine ritrovate all’interno dello scarico anche una sessantina di pipe che, assieme ad alcuni scovolini in bronzo e a acciarini in selce utilizzati per l’accensione, confermò la presenza di un locale di vendita.

