Pigna dona 200 kit scuola ai bambini della Pediatria di Busto Arsizio

Pigna, storica azienda bergamasca produttrice di quaderni e articoli di cancelleria, ha donato qualche giorno fa duecento kit scuola per i bambini ospiti del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio, diretto dalla dottoressa Simonetta Cherubini perché “noi di Pigna -spiega l’azienda-, insieme alla Onlus Alfieri for Children e all’agenzia creativa Quiqueg, crediamo che in questo momento sia importante ridare colore ai sogni e alla fantasia dei bambini”.

Ai piccoli ricoverati nella struttura pediatrica sono stati donati quaderni, album, matite colorate, strumento di sostegno nelle attività ludico-didattiche, che vengono svolte quotidianamente e da sempre nella allegra Sala giochi e nell’attrezzatissima “Scuola in Ospedale”.

“Una donazione di grande impegno e importanza a tutela globale dei bambini e dei ragazzi ospedalizzati” – ha detto la dottoressa Cherubini –. L’esperienza dell’ospedalizzazione, (anche se breve) lascia una traccia nelle emozioni del bambino, a partire dal disagio correlato allo stravolgimento della quotidianità che è fatta di gioco, scuola, amici. L’Ospedale è un luogo di cura della malattia e abbiamo il dovere di tutelare il bambino dalla sofferenza psicologica, offrendogli un ambiente ospedaliero il più possibile simile a quello “fuori dall’ospedale”.

Il kit comprende un regalo aggiuntivo della #quarARTEna, un libricino realizzato dall’agenzia creativa Quiqueg per far giocare i bambini immaginando una loro città ideale: un dono prezioso, concettualmente innovativo e adeguato al contesto temporale che ha modificato improvvisamente le abitudini di vita.

“Il gioco e la scuola – ha concluso la dottoressa Cherubini – sono le attività principali dell’infanzia e dell’adolescenza, così in Ospedale la Sala giochi e la Scuola rappresentano gli spazi per assicurare un supporto emotivo, cognitivo e relazionale che mantenga i legami con la quotidianità abituale e il mondo esterno. Con questa donazione, nei prossimi mesi in Pediatria si disegnerà e si colorerà di più, l’immaginazione troverà spazi nuovi e la Scuola sarà ancora più bella. A Pigna e ad Aldieri for Children esprimo gratitudine ed entusiasmo”.

La consegna è avvenuta grazie ad “Aldieri for Children”, una onlus lombarda a sostegno dei pazienti pediatrici oncologici e delle loro famiglie.