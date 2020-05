L’allieva, Un giorno in pretura o Troy? La tv del 17 maggio

Per la prima serata in tv, domenica 17 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “L’allieva 2”, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Giorgio Marchesi e Tullio Solenghi.

Andranno in onda due episodi dal titolo “L’apostolo americano” e “Talento mortale”. Nel primo, tra Alice e Claudio sembra essere tornato il sereno. La morte di uno studente americano dedito ad aiutare i senzatetto, farà incontrare nuovamente l’allieva ed Einardi, ancora interessato a lei. L’improvviso ritorno di Arthur, però, rimetterà tutto in gioco… Nel secondo, un misterioso malore provoca la morte di una giovane oboista e il sopralluogo compiuto da Conforti e Alice in un lussuoso studio di registrazione porta l’allieva a riflettere su pulsioni umane come la gelosia, l’invidia per il talento e l’ambizione sfrenata. In Istituto, intanto, viene comunicato il vincitore del concorso per Baltimora…

Su RaiDue alle 21 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Verrà dato ampio spazio all’emergenza Coronavirus attraverso approfondimenti e collegamenti con esperti.

Gli ospiti saranno il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio; Ian McEwan, nelle librerie con il suo ultimo romanzo di satira politica “Lo scarafaggio”; l’ex presidente del consiglio Massimo D’Alema, in uscita dal 21 maggio con il libro “Grande è la confusione sotto il cielo”; la giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico; l’ex calciatore Paolo Maldini; l’attore Enrico Brignano; il giornalista Carlo Verdelli, ex direttore del quotidiano La Repubblica; l’attore Neri Marcorè; e don Davide Banzato con Chiara Amirante, fondatrice e presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti e autrice del nuovo libro “Dio è gioia. Papa Francesco incontra Nuovi Orizzonti”.

E ancora, Roberto Burioni; Alberto Zangrillo, direttore delle unità di anestesia e rianimazione generale e Cardio-Toraco-Vascolare all’ospedale San Raffaele di Milano; e Maurizio Cecconi, direttore di anestesia e terapia intensiva dell’Humanitas di Rozzano.

Proseguirà, poi, lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e un collegamento dal Brasile con Emiliano Guanella.

Interverrà, inoltre, John Legend, popstar internazionale che nella sua carriera ha conquistato 11 Grammy Awards (su un totale di 31 nomination), un Premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e un Emmy Award.

Non mancheranno gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica e Ale & Franz.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Un giorno in pretura”. Andrà in onda la seconda e ultima parte del processo per la morte della professoressa di francese di Castellamonte di Ivrea, Gloria Rosboch. Gabriele De Filippi ha confessato l’omicidio della donna, alla quale aveva truffato la somma di 187mila euro, ed è stato condannato con il rito abbreviato a trent’anni di prigione. Ma oggi il processo è a carico della madre di De Filippi, Caterina Abbattista, accusata di aver concorso nell’omicidio della professoressa.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Nella prima parte verrà dedicato ampio spazio all’emergenza Coronavirus con approfondimenti e interventi di esperti. Nella seconda parte, poi, non mancherà l’intrattenimento. In modo particolare, secondo le ultime anticipazioni, la trasmissione festeggerà il sessantesimo compleanno dello showman e comico siciliano Fiorello e ospiterà un nuovo drive-in. Torneranno, poi, Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, che la scorsa settimana non sono riusciti a replicare a Nina Moric.

Su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti. Verrà dato ampio spazio all’emergenza Coronavirus, alla fase 2 e al caso Silvia Romano. Tra gli ospiti ci saranno il virologo Fabrizio Pregliasco, l’infettivologo Matteo Bassetti, il giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone e il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri, l’ex ministro Cirino Pomicino, il giornalista Luca Telese, il magistrato Catello Maresca (sostituto procuratore alla Direzione distrettuale antimafia), il carabiniere Francesco Borrelli, l’ex ministra Nunzia De Girolamo e il gastronomo Gianfranco Vissani.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Troy”; su Italia1 alle 21.25 “2 single a nozze: wedding crashers”; su Rai4 alle 21.20 “Le paludi della morte”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.20 “Charlotte forever”; su La5 alle 21.05 “Ricomincio da ieri”; e su Iris alle 21 “Molto forte, incredibilmente vicino”.

Su Rai5 alle 21.15 “I meccanismi della natura – La prateria”. Bandicoot australiani, giraffe, rinoceronti e lupi brasiliani tutti indaffaratissimi a seguire serrate tabelle di marcia e catene di aiuto reciproco in nome della continuità della vita.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Big show – Pucci”; su Real Time alle 21.20 il docu-reality “L’atelier delle meraviglie” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.