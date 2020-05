Coronavirus, a Bergamo crescono i contagi: 46 in più. Tamponi per 500 farmacisti

In provincia di Bergamo sono 46 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, 12.443 in totale stando agli ultimi dati diffusi dalla Regione domenica 17 maggio (nella giornata di sabato ne erano stati segnalati 26, venerdì 24). Il dato varia a seconda della quantità di tamponi effettuati.

A livello regionale, “anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole – ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera -. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti” e “induce all’ottimismo il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione”.

I dati

– i tamponi effettuati: 576.359 (+11.809)

ieri: 564.550 (+14.145)

l’altro ieri: 550.405 (+12.162)

– i casi positivi sono: 84.844 (+326)

ieri: 84.518 (+399)

l’altro ieri: 84.119 (+299)

– i guariti: 35.042 (+823)

ieri: 34.219 (+402)

– in terapia intensiva: 255 (-13)

ieri: 268 (-8)

l’altro ieri: 276 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.480 (-41)

ieri: 4.521 (-184)

l’altro ieri: 4.705 (-113)

– i decessi: 15.519 (+69)

ieri: 15.450 (+39)

l’altro ieri: 15.411 (+115)

I casi per provincia

MI: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano citta’

ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano citta’

BG: 12.443 (+46)

ieri: 12.397 (+26)

l’altro ieri: 12.371 (+24)

BS: 14.147 (+56)

ieri: 14.091 (+83)

l’altro ieri: 14.008 (+60)

CO: 3.629 (+4)

ieri: 3.625 (+13)

l’altro ieri: 3.612 (+14)

CR: 6.323 (+10)

ieri: 6.313 (+10)

l’altro ieri: 6.303 (+18)

LC: 2.645 (+11)

ieri: 2.634 (+18)

l’altro ieri: 2.616 (+17)

LO: 3.351 (+10)

ieri: 3.341 (+16)

l’altro ieri: 3.325 (+12)

MN: 3.291 (+9)

ieri: 3.282 (+1)

l’altro ieri: 3.281 (+6)

MB: 5.287 (+22)

ieri: 5.265 (+46)

l’altro ieri: 5.219 (+37)

PV: 4.979 (+35)

ieri: 4.944 (+25)

l’altro ieri: 4.919 (+23)

SO: 1.367 (+4)

ieri: 1.363 (+24)

l’altro ieri: 1.339 (+1)

VA: 3.379 (+3)

ieri: 3.376 (+41)

l’altro ieri: 3.335 (+13)

e 1.852 in corso di verifica

Tamponi per 470 farmacisti

“Raccogliendo la richiesta dell’Ordine dei Farmacisti e nella consapevolezza del ruolo fondamentale che rivestono nel mondo della salute, l’Agenzia di Tutela della Salute ha effettuato 470 tamponi a questi professionisti che sono essenziali nella lotta al coronavirus e che sono quotidianamente in contatto con il pubblico”, spiega Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo.

I tamponi sono stati eseguiti da medici e assistenti sanitari, supportati da Crocerossine volontarie e medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) per l’intera giornata di domenica presso due tensostrutture predisposte a fianco della Fiera di Bergamo.





Contemporaneamente, nella sede Ats di Borgo Palazzo, sono stati sottoposti a tampone 190 medici di medicina generale e pediatri di famiglia, che sono andati ad aggiungersi agli oltre 300 “tamponati” nella giornata di sabato 16 maggio.

I tamponi verranno processati ed analizzati da uno dei laboratori individuati ed autorizzati da Regione Lombardia e potranno essere consultati attraverso il Fascicolo sanitario elettronico da parte di ogni singolo soggetto.