Si fingono volontari Auser e chiedono contributi: “È una truffa, sono sciacalli”

L’Auser di Pedrengo sul proprio profilo Facebook invita a prestare attenzione a una truffa in corso nella provincia di Bergamo. Alcune persone stanno telefonando dicendo di essere dell’Auser e chiedono offerte per l’emergenza Coronavirus, informando che passeranno a ritirare un contributo. C’è anche chi si presenta direttamente a casa qualificandosi come inviato Auser per domandare una donazione per l’associazione: è quello che è avvenuto a Grumello, dove la possibile vittima ha telefonato all’Auser e ha evitato la truffa.

L’Auser Pedrengo specifica: “Diffidate da coloro che vi chiedono soldi, sono degli sciacalli che si approfittano della situazione di emergenza che stiamo vivendo. La nostra Associazione non sta né telefonando, né si presenta per raccogliere offerte per sostenere l’Associazione per l’emergenza covid-19. Le nostre modalità di raccolta fondi sono trasparenti e lo saranno sempre”.