Schianto auto-pullman all’incrocio di Porta Nuova: due persone ferite

Scontro tra un’auto e un pullman all’incrocio di Porta Nuova, nel pieno centro di Bergamo, intorno alle 13.45 di sabato 16 maggio. All’origine dell’incidente, avvenuto tra una Bmw X3 e un mezzo Atb, ci sarebbe una mancata precedenza.

Nello scontro un finestrino dell’autobus sarebbe esploso, causando il ferimento di due persone: un uomo di 34 anni e un uomo di 80 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, uno in codice giallo e uno in codice verde. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia locale di Bergamo e due operai del Comune che hanno provveduto alla rimozione dei vetri dalla carreggiata della strada.